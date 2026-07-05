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'अश्लील तस्वीरें वायरल कर देंगे...' पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल! B.Tech छात्र ने दी जान

Sagar News: सागर में B.Tech के फाइनल ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली. परिवार का आरोप है कि वह डिजिटल लोन एजेंट्स की ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान था. परिजनों का यह भी दावा है कि पाकिस्तानी नंबरों से उसे परिवार की तस्वीरें अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 05, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:10 PM IST
'अश्लील तस्वीरें वायरल कर देंगे...' पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल! B.Tech छात्र ने दी जान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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