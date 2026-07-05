'अश्लील तस्वीरें वायरल कर देंगे...' पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल! B.Tech छात्र ने दी जान

बीटेक छात्र ने दे दी जान

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अशोकनगर जिले के औडेर गांव के रहने वाले 21 वर्षीय अमन प्रजापति के तौर पर हुई है. वह सागर यूनिवर्सिटी में B.Tech के फाइनल ईयर का छात्र था. अमन बीना (सागर जिला) के छोटी बजरिया इलाके में स्थित लक्ष्मी लॉज के कमरा नंबर 103 में ठहरा हुआ था. लॉज मैनेजर के मुताबिक, अमन ने प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर जगाने को कहा था. सुबह जब लॉज का एक कर्मचारी उसे जगाने गया, तो दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से झांकने पर वह फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.