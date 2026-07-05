'अश्लील तस्वीरें वायरल कर देंगे...' पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल! B.Tech छात्र ने दी जान

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सागर यूनिवर्सिटी के B.Tech के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह साइबर फ्रॉड और डिजिटल लोन एजेंटों की लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर हताश हो गया था. इस मामले की शुरुआती जानकारी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि मृतक के मोबाइल फोन से मिले कॉल रिकॉर्ड और चैट लॉग से पता चलता है कि उसे पाकिस्तानी नंबरों से धमकी भरे कॉल आए थे. साथ ही, उसके परिवार की तस्वीरों को एडिट करके अश्लील रूप में फैलाने की धमकी भी दी गई थी. पुलिस इस पूरे मामले की जांच साइबर-क्राइम के नजरिए से कर रही है.
बीटेक छात्र ने दे दी जान
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अशोकनगर जिले के औडेर गांव के रहने वाले 21 वर्षीय अमन प्रजापति के तौर पर हुई है. वह सागर यूनिवर्सिटी में B.Tech के फाइनल ईयर का छात्र था. अमन बीना (सागर जिला) के छोटी बजरिया इलाके में स्थित लक्ष्मी लॉज के कमरा नंबर 103 में ठहरा हुआ था. लॉज मैनेजर के मुताबिक, अमन ने प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर जगाने को कहा था. सुबह जब लॉज का एक कर्मचारी उसे जगाने गया, तो दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से झांकने पर वह फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल!
मृतक के बड़े भाई सुनील प्रजापति ने बताया कि अमन 2 जुलाई से लापता था और सागर के गोपालगंज पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि मोबाइल फोन की जांच से पाकिस्तानी नंबरों से बार-बार कॉल आने और डिजिटल लोन एजेंटों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने के सबूत मिले हैं. परिवार का कहना है कि अमन ने कभी इस परेशानी का ज़िक्र नहीं किया था.
जांच में जुटी पुलिस
इस बीच, अमन के बड़े भाई की शादी 7 जुलाई को तय थी, लेकिन अमन की मौत ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. छोटी बजरिया पुलिस चौकी के इंचार्ज आर.के. जोरम ने बताया कि मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है. फोन को अनलॉक किया जाएगा और कॉल रिकॉर्ड, चैट और साइबर फ्रॉड से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी.
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब मध्य प्रदेश पुलिस विभाग 'सेफ क्लिक' अभियान चला रहा है और हर स्तर पर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैला रहा है. फिर भी, साइबर धोखाधड़ी का शिकार होकर आत्महत्या करने वाला कोई आम युवा नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा और तकनीकी जानकारी रखने वाला एक युवक था. इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़ी जो बातें सामने आ रही हैं. खासकर यह कि पाकिस्तानी नंबरों से कॉल आए थे और अमन को वहां से ब्लैकमेल किया जा रहा था. वे बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि यह पाकिस्तान से होने वाला साइबर हमला भी हो सकता है.