सागर में शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन, इन रसूखदारों के होटल सील...फिर चला बुलडोजर

होटल सत्यम पर भी कार्रवाई

बहेरिया इलाके में दूसरी बड़ी कार्रवाई होटल सत्यम पर की गई है. प्रशासन ने होटल को सील कर दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह होटल सत्येंद्र सिंह का बताया जा रहा है, जिन्हें इलाके में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के सीनियर एमएलए भूपेंद्र सिंह का भतीजा बताया जाता है. हालांकि, भूपेंद्र सिंह पहले सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे ही हैं. बताया जाता है कि उनका अन्य रिश्तेदारों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल कर अवैध काम करता है, तो उसे उनसे जोड़कर नहीं देखा जाए.