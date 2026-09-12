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सागर में शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन, इन रसूखदारों के होटल सील...फिर चला बुलडोजर

सागर जिले में बंडा जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है. जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. बहेरिया में होटल-रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं. कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है.

Written ByMahendra Dubey
Published: Sep 12, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:37 PM IST
सागर में शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन, इन रसूखदारों के होटल सील...फिर चला बुलडोजर
Image Credit: ZEE MEDIA

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