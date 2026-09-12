सागर में शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन, इन रसूखदारों के होटल सील...फिर चला बुलडोजर

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मध्य प्रदेश के सागर जिले में बंडा जहरीली शराब कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. जिला प्रशासन की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन उन लोगों को ढूंढ रहा है, जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं या फिर बंडा जहरीली शराब कांड में कनेक्शन सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, सागर में प्रशासन ने कई ढाबों और सड़क किनारे चल रहे अवैध रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की है. बहेरिया इलाके में भी कुछ होटल और रेस्टोरेंट सील किए गए.
वहीं सागर के बहेरिया में हुई कार्रवाई की खास बात यह है कि इसकी जद में आए कारोबारी और संस्थान सामान्य नहीं माने जा रहे हैं. इनमें राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों से जुड़े नाम भी सामने आ रहे हैं. सबसे पहले सागर जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता सिंह के पति पृथ्वी सिंह के होटल जलसा पर कार्रवाई की गई. मौके पर ही होटल को सील कर दिया गया. पृथ्वी सिंह और उनकी पत्नी सविता सिंह भाजपा से संबंधित बताए जा रहे हैं. इलाके में दोनों का काफी प्रभाव बताया जाता है.
होटल सत्यम पर भी कार्रवाई
बहेरिया इलाके में दूसरी बड़ी कार्रवाई होटल सत्यम पर की गई है. प्रशासन ने होटल को सील कर दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह होटल सत्येंद्र सिंह का बताया जा रहा है, जिन्हें इलाके में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के सीनियर एमएलए भूपेंद्र सिंह का भतीजा बताया जाता है. हालांकि, भूपेंद्र सिंह पहले सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे ही हैं. बताया जाता है कि उनका अन्य रिश्तेदारों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल कर अवैध काम करता है, तो उसे उनसे जोड़कर नहीं देखा जाए.
पाथवे रिजॉर्ट पर बुलडोजर
सागर की उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री राजकुमारी सिंह कुशवाहा के बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा के पाथवे रिजॉर्ट पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है. प्रशासन ने इसे कल सील किया था. अब आज पाथवे रिजॉर्ट और होटल सत्यम पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. कब्जा की गई जमीन और सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है. सागर अतिक्रमण कार्रवाई और बहेरिया बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाके में चर्चा तेज है. प्रशासन की टीम मौके पर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, जबकि पुलिस की मौजूदगी के चलते पूरा इलाका निगरानी में नजर आ रहा है.