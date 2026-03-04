सिस्टम की लापरवाही ने ली जान! एंबुलेंस का पिछला गेट खुला रहा और फर्श पर पड़े रहे घायल भाजपा नेता, मौत

Sagar News-बीना के खिमलासा में सड़क हादसे में घायल बीजेपी नेता हनुमत सिंह ठाकुर की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजन और ग्रामीणों ने एंबुलेंस कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. घटना के बाद खिमलासा थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया.
BJP Leader Death-मध्यप्रदेश के सागर जिले के खिमलासा क्षेत्र में बीजेपी के एक निष्ठावान नेता की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क हादसे में घायल हुए बीजेपी ग्रामीण मंडल के महामंत्री हनुमत सिंह ठाकुर ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उनकी मौत के बाद परिजनों और ग्रामीमों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एंबुलेंस कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खिमलासा थाने का घेराव कर दिया.
एंबुलेंस के फर्श पर खून से लथपथ तड़पते रहे
परिजनों ने एंबुलेंस स्टाफ पर जो आरोप लगाए हैं, वे रूह कपा देने वाले हैं. उनका कहना है कि 1 मार्च को जब हनुमत सिंह सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, तो उन्हें 108 एंबुलेंस से सागर ले जाया गया. लेकिन जब एंबुलेंस सागर के निजी अस्पताल पहुंची, तो वहां का नजारा देख परिजन सन्न रह गए. एंबुलेंस का पिछला गेट खुला हुआ था और गंभीर रूप से घायल हनुमत सिंह स्ट्रेचर के बजाय एंबुलेंस के फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे. स्टाफ की इस संवेदनहीनता को देख परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मौके पर ही एंबुलेंस पायलट की पिटाई कर दी थी.
थाने का घेराव और भारी विरोध
बुधवार को जैसे ही हनुमत सिंह के निधन की खबर आई, पूरा क्षेत्र शोक और आक्रोश में डूब गया. ग्रामीण और परिजन शव लेकर सीधे खिमलासा थाने पहुंच गए. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि लापरवाह एंबुलेंस कर्मचारियों और टक्कर मारने वाले बाइक चालक पर सख्त कार्रवाई की जाए. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा.
इन पर दर्ज हुआ मामला
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. खिमालासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल के अनुसार, बाइक नंबर के अज्ञाक चालक के साथ-साथ 108 एंबुलेंस के ईएमटी हेमराज पटेल और पायलट पुष्पेंद्र अहिरवार के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया गया है.
बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया
इस दुखद खड़ी में राजनीति भी गर्म हो गई है. प्रदर्शन के दौरान पहुंचे स्थानीय किसान नेता इंदर सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा हनुमत सिंह ठाकुर ने अपना पूरा जीवन आरएसएस और बीजेपी की सेवा में लगा दिया, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा.
