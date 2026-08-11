/बेलखेड़ी पुल पर भिड़ी BJP-कांग्रेस, गोपाल भार्गव के दावों के खिलाफ खोला मोर्चा, नए वीडियो भी बनाए

कांग्रेस पर लगाए आरोप

इसके बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने लंबी-चौड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत दी, फिर उन्होंने कैमरे पर आकर वायरल वीडियो को षड्यंत्र करार दिया. इस दौरान जीतू पटवारी पर हमला बोला और खुद को विकास पुरुष बताते हुए ये साफ कर दिया कि, जिस जगह का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके आसपास तीन पुल उन्होंने बनवाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूली छात्राओं को सौ-सौ रुपये देकर रील बनाई गई. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश की है. इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा यहां तीन साल पहले एक पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन एक स्थानीय निवासी ने आपत्ति जताई थी, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया. जिसकी वजह से पुल का निर्माण कार्य रुका पड़ा है.