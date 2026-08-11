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बेलखेड़ी पुल पर भिड़ी BJP-कांग्रेस, गोपाल भार्गव के दावों के खिलाफ खोला मोर्चा, नए वीडियो भी बनाए

Sagar Belkhedi Bridge Case: सागर के बेलखेड़ी में टूटे पुल से छात्राओं के नाला पार करने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई है. पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के दावों पर कांग्रेस ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाया. उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर सरकार को घेरा.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 11, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:03 PM IST
बेलखेड़ी पुल पर भिड़ी BJP-कांग्रेस, गोपाल भार्गव के दावों के खिलाफ खोला मोर्चा, नए वीडियो भी बनाए
Image Credit: AI Generated Images

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