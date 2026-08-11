/बेलखेड़ी पुल पर भिड़ी BJP-कांग्रेस, गोपाल भार्गव के दावों के खिलाफ खोला मोर्चा, नए वीडियो भी बनाए

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MP Politics News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के बेलखेड़ी में नदी पर टूटे पुल पर जिंदगी को जोखिम में डालने का वायरल वीडियो जहां देश की सुर्खियों में रहा है. वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत और भी तेज हो गई है. दरअसल, बेलखेड़ी में कोपरा नदी पर बना पुल टूटने के बाद इस पर जान जोखिम में डालकर स्कूली छात्राओं का एक वीडियो सामने आया था. उसके बाद से लोगों ने चिंता जाहिर की.
बता दें कि ये इलाका बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का विधानसभा क्षेत्र है. इस क्षेत्र को लेकर दावे किए जाते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा निर्माण और विकास इसी इलाके में हुए. जब ये तस्वीर सामने आई तो गोपाल भार्गव की तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब किरकिरी की. पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को ट्रोल करने वालों में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी थे. जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके तंज कसा था. इसके बाद से पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव आग बबूला हो गए.
कांग्रेस पर लगाए आरोप
इसके बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने लंबी-चौड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत दी, फिर उन्होंने कैमरे पर आकर वायरल वीडियो को षड्यंत्र करार दिया. इस दौरान जीतू पटवारी पर हमला बोला और खुद को विकास पुरुष बताते हुए ये साफ कर दिया कि, जिस जगह का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके आसपास तीन पुल उन्होंने बनवाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूली छात्राओं को सौ-सौ रुपये देकर रील बनाई गई. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश की है. इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा यहां तीन साल पहले एक पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन एक स्थानीय निवासी ने आपत्ति जताई थी, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया. जिसकी वजह से पुल का निर्माण कार्य रुका पड़ा है.
कांग्रेस भी कटघरे में आई
इसके बाद से कांग्रेस भी कटघरे में खड़ी हो गई. जो दावे गोपाल भार्गव ने किए, कहीं न कहीं उन पर लोगों ने यकीन करना भी शुरू कर दिया. लेकिन अपने नेता की किरकिरी देखकर कांग्रेसी नेताओं ने भी तथ्यों के साथ गोपाल भार्गव की कही बातों को लेकर मोर्चा खोल लिया है. स्थानीय कांग्रेसी नेता बेलखेड़ी गांव गए और उन्होंने उस पुल को रिकॉर्ड किया, जिस पर सारा विवाद खड़ा हुआ. मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद यहां प्रशासन ने अस्थायी इंतजाम किया और पुल पर मुरम डालकर उसे चलने लायक बनाया, जिसे रिकॉर्ड कर फिर कांग्रेसियों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया.
बुजुर्ग व्यक्ति से बात की
इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति का नाम लेकर गोपाल भार्गव ने दावा किया कि, व्यक्ति की आपत्ति और कोर्ट में मामला होने की वजह से पुल का निर्माण कार्य रुका है. उस व्यक्ति का भी वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया है. इसमें कांग्रेस नेता कमलेश साहू उनसे बात कर रहे हैं और बुजुर्ग साफ कह रहे हैं कि उसने कोई आपत्ति नहीं ली, बल्कि वो चाहते हैं कि नदी पर पुल बने, ताकि इस गांव के अलावा और गांव के लोगों की तकलीफ दूर हो.
राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन
एक बार फिर से टूटे पुल को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है. पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के गृह नगर गढ़ाकोटा में कांग्रेसियों ने तहसील दफ्तर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा. गोपाल भार्गव के साथ प्रदेश सरकार और बीजेपी के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की. जिस कांग्रेस नेता कमलेश साहू के नेतृत्व में कांग्रेस ने मोर्चा खोला, उन कमलेश साहू ने भार्गव पर जमकर निशाना साधा, फिर बेलखेड़ी के हालातों को आम लोगों को बताया और भार्गव को नसीहत भी दी.
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