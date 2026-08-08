'तथ्य जानकर राजनीति करें...', अपने क्षेत्र का वीडियो देख भड़के पूर्व मंत्री, जीतू पटवारी को दी नसीहत

Berkheri Kalan Viral Video: मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा के बेरखेरी कलां गांव से सामने आए एक वायरल वीडियो पर सियासत गरमा गई है. स्कूली छात्राओं के बहती कोपरा नदी की टूटी पुलिया से निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए थे. सोशल मीडिया के जरिए पटवारी ने तंज कसा तो सोशल मीडिया पर ही पलटवार करते हुए क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने जीतू पटवारी के नाम एक खुला पत्र जारी किया है. भार्गव ने इस पूरे घटनाक्रम को क्षेत्र की छवि खराब करने के लिए रचा गया 'प्रायोजित ड्रामा' करार दिया है.