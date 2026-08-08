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'तथ्य जानकर राजनीति करें...', अपने क्षेत्र का वीडियो देख भड़के पूर्व मंत्री, जीतू पटवारी को दी नसीहत

Sagar News: सागर के बेरखेरी कलां में टूटी पुलिया से छात्राओं के नदी पार करने का वीडियो वायरल होने पर सियासत गरमा गई है. जीतू पटवारी के सवालों पर गोपाल भार्गव ने पलटवार करते हुए इसे ‘प्रायोजित ड्रामा’ बताया.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:19 PM IST
'तथ्य जानकर राजनीति करें...', अपने क्षेत्र का वीडियो देख भड़के पूर्व मंत्री, जीतू पटवारी को दी नसीहत
Image Credit: AI Generated Images

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