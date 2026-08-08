'तथ्य जानकर राजनीति करें...', अपने क्षेत्र का वीडियो देख भड़के पूर्व मंत्री, जीतू पटवारी को दी नसीहत

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Berkheri Kalan Viral Video: मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा के बेरखेरी कलां गांव से सामने आए एक वायरल वीडियो पर सियासत गरमा गई है. स्कूली छात्राओं के बहती कोपरा नदी की टूटी पुलिया से निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए थे. सोशल मीडिया के जरिए पटवारी ने तंज कसा तो सोशल मीडिया पर ही पलटवार करते हुए क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने जीतू पटवारी के नाम एक खुला पत्र जारी किया है. भार्गव ने इस पूरे घटनाक्रम को क्षेत्र की छवि खराब करने के लिए रचा गया 'प्रायोजित ड्रामा' करार दिया है.
दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया था. यह वीडियो सागर जिले का बताया जा रहा है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था कि 'ये सागर जिले के बेरखेरीकला की लाड़लियां हैं. रोज जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती हैं. हवा में उड़ रहे सत्ता के सूत्रधार, जब भी जमीन पर आएंगे, असली 'विकास' सामने पाएंगे. इसके बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने जीतू पटवारी पर पलटवार किया है.
ये सागर जिले के बेरखेरीकला की लाड़लियां हैं! रोज़ जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती हैं!
हवा में उड़ रहे सत्ता के सूत्रधार, जब भी जमीन पर आएंगे, असली "विकास" सामने पाएंगे!@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/eLo8dW7JFV
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) August 5, 2026
जीतू पटवारी को भेजी चिट्ठी
मामला यहीं नहीं थमा बल्कि पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अब कैमरे के सामने भी वो तमाम बातें दोहराई है जो पटवारी को चिट्ठी में लिखी है. आरोपों को खारिज करते हुए भार्गव ने कहा कि विरोधियों और 'रीलबाजों' ने जानबूझकर राजनीति चमकाने के लिए मासूम बच्चियों को पानी से निकाला और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. गोपाल भार्गव ने कहा कि विपक्ष को सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से पहले तथ्यों की जानकारी जुटा लेनी चाहिए, वरना उनकी खुद की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.
पहले से तीन पुल हैं मौजूद
उन्होंने कहा कि इस जगह कोपरा नदी पर 10 करोड़ रुपये की लागत से 100 मीटर लंबा उच्च स्तरीय पुल स्वीकृत हो चुका है. जो निर्माणाधीन है एक किसान की कोर्ट आपत्ति के कारण काम रुका था, जिसे अब सुलझा लिया गया है भार्गव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कोपरा नदी पर आधा से तीन किलोमीटर के दायरे में (महेशा, पिपरिया अहीर और वादीपुरा) तीन उच्च स्तरीय पुल पहले से मौजूद हैं, जहां से सुरक्षित आवाजाही हो सकती थी.
जीतू पटवारी को दी सलाह
उन्होंने कहा कि पुराने रपटे के कटे हुए हिस्से पर मिट्टी और गिट्टी डालकर तत्काल वैकल्पिक रास्ता तैयार कराया गया था. जो पानी में बह गया था, भार्गव कमलनाथ सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के नाते भार्गव ने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए जीतू पटवारी को सलाह दी, कि मैं भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहा हूं. मैं कोई भी मुद्दा उठाने से पहले पूरी प्रमाणिक जानकारी जुटाता था. बिना पुष्टि के निराधार सूचनाओं पर बयानबाजी करना आपके हित में नहीं होगा.
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