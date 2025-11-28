Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3021080
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

महंत ने क्यों दी जान? भीमकुंड में आत्महत्या के बाद गंभीर आरोपों की बौछार, निशाने पर महिला और दो लोग

Bheemkund Mahant Suicide: भीमकुंड के महंत शंकर शरण दास ने ब्लैकमेलिंग और लगातार प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. परिवार और समर्थकों ने तीन लोगों पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंत ने क्यों दी जान?
महंत ने क्यों दी जान?

Mahant Shankar Sharan Das News: बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ भीमकुंड से जुड़ी एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है. यहां के महंत शंकर शरण दास ने गुरुवार सुबह जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद समर्थकों ने सड़क पर शव रखकर विरोध भी जताया और इसे ब्लैकमेल व प्रताड़ना का नतीजा बताया. महंत के भाई धर्मेंद्र दुबे का कहना है कि एक महिला ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि दो लोगों द्वारा लगातार गद्दी के विवाद को लेकर दबाव बनाया जा रहा था.

62 वर्षीय महंत शंकर शरण दास बीते आठ साल से भीमकुंड आश्रम की गद्दी संभाल रहे थे. इससे पहले वे कई वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे थे. कुछ समय पहले उन्होंने स्वयं पद छोड़कर जय सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी थी. परिवार का आरोप है कि पूर्व गद्दीदारों में नारायण आचार्य और कमलनयन लगातार उन्हें प्रताड़ित करते रहे और झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करते रहे. इन विवादों और तनाव ने महंत को मानसिक रूप से काफी कमजोर कर दिया था.

दबाव के चलते कदम उठाया
महंत के परिजनों ने बताया कि शनिवार को भी आश्रम में लगभग 10–12 लोग आए और तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत महंत ने थाने में की थी. वहीं आश्रम की रसोइया रजनी तिवारी पर भी परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि महिला कुछ लोगों के दबाव में महंत को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और एक चैनल पर जाकर छेड़छाड़ जैसे झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब कर रही थी. परिवार का मानना है कि इसी मानसिक और सामाजिक दबाव के चलते महंत ने यह कदम उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

कड़ी कार्रवाई की मांग की
गुरुवार दोपहर सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में महंत का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद परिजन उनका पार्थिव शरीर लेकर रुहावन रवाना हो गए, जहां अंतिम संस्कार होगा. बताया जाता है कि शंकर शरण दास भीमकुंड सहित दो आश्रमों के महंत थे और समाज में उनकी गहरी पकड़ थी. घटना से ग्रामीणों और भक्तों में गहरा आक्रोश है. समर्थकों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे ऐसे विवाद और तनावजनक स्थितियां न बनें.

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

TAGS

Bundelkhand News

Trending news

Bundelkhand News
महंत ने क्यों दी जान? भीमकुंड में आत्महत्या के बाद गंभीर आरोपों की बौछार
chhattisgarh news
PM मोदी और शाह के दौरे से पहले 13 IAS का ट्रांसफर, कई अफसरों को सौंपी नई जिम्मेदारी
mp news
सादे कपड़ो में आई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा, पत्थर-लाठी से पीटकर फाड़े कपड़े,2 घायल
mp news
MP में अशोकनगर ने रचा इतिहास! बना 100% SIR करने वाला प्रदेश का पहला जिला
mp news
'तुम खूबसूरत नहीं हो, 12 लाख दो या तीन तलाक!' मौलाना पति की प्रताड़ना तंग हुई पत्नी
bhopal news
सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 की मौत...
mp news
भोपाल में डेढ़ करोड़ की शराब जब्त, ट्रक से 1200 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, प्लान चौपट
WPL auction
WPL मेगा ऑक्शन में इस टीम ने लगाया क्रांति गौड़ पर दांव, जानिए कितना मिलेगा पैसा
Bemetara Cyber Cell
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, बेमेतरा पुलिस ने दो को दबोचा...
mp news
खाद के लिए 2 दिन लाइन में लगी रही महिला, अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, मिलेगी मदद