'भाई' करना चाहता था शादी, नहीं मानी बहन तो दिनदहाड़े उठाया ये खौफनाक कदम; सड़क पर तमाशा देखते रहे लोग
Bhopal News-भोपाल में एक युवक ने युवती की चाकू से नाक काट दी. आरोपी दिनेश युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, जब युवती ने उससे शादी करने से मना किया तो उसने गुस्से में वारदात को अंजाम दिया. आरोपी युवती का रिश्ते में भाई लगता है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 05, 2025, 05:42 PM IST
MP Crime News-मध्यप्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने युवती की नाक काट दी. आरोपी पहले युवती को सुनसान जगह पर लेकर गया और वहां उस पर शादी का दबाव बनाने लगा. जब युवती ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने चाकू से उसकी नाक काट दी. आरोपी दिनेश जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह युवती का पारिवारिक दोस्त और दूर का भाई भी है. 

शादी का दबाव बना रहा था युवक
यह पूरी घटना गांधी नगर थाना क्षेत्र की है. SHO ब्रजेंद्र मस्कोले ने बताया कि 22 साल की युवती गांधीनगर में रहती है. उसने 12वीं तक पढ़ाई की है. उसके रिश्ते में लगने वाला भाई दिनेश लंबे समय से उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन हर युवती उसे मना कर देती थी. गुरुवार को जब युवती घर से कहीं जा रही थी, तब दिनेश ने रोक लिया और अपने साथ चलने को कहा. 

चाकू से काट दी नाक
जब युवती ने उसके साथ जाने से इनकार किया तो उसने जबरदस्ती उसे अपनी स्कूटी पर बैठा लिया. फिर उसे लेकर एरोसिटी पार्क के पास पहुंचा. जहां उसने युवती पर फिर शादी करने का दबाव बनाया और कहा कि तू मुझसे शादी करेगी या नहीं, जब युवती ने विरोध करते हुए उससे शादी करने से मना कर दिया तो उसने स्कूटी की डिग्गी से चाकू निकाला और युवती की नाक काट दी. इसके बाद वहां से भाग गया. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
खून से लथपथ युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया. साथ ही पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. रिपोर्ट-दीपक द्विवेदी

