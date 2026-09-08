सागर शराब कांड में बड़ा एक्शन, बंडा SDM आरती यादव और SDOP प्रदीप बाल्मीकि हटाए गए

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में हुए जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग पर कार्रवाई के बाद अब राजस्व और पुलिस प्रशासन पर भी गाज गिरी है. सरकार के देर रात जारी आदेशों के तहत, बंडा के SDOP प्रदीप बाल्मीकि को हटाकर भोपाल पुलिस मुख्यालय (PHQ) भेज दिया गया है, वहीं उनकी जगह रोहित लखारे को बंडा का नया SDOP नियुक्त किया गया है. इसके अलावा जिला प्रशासन ने बंडा और शाहगढ़ की SDM आरती यादव को उनके पद से हटाकर सागर कलेक्ट्रेट में संयुक्त कलेक्टर के पद पर स्थानांतरित कर दिया है. उनकी जगह संजय कुमार जैन को नया SDM नियुक्त किया गया है.
जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत
दरअसल, बंडा में जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 120 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले घटना को गंभीरता से लेते हुए मोहन सरकार ने सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे, जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते, आबकारी उप निरीक्षक रोशनी उरेते, बंडा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा और गूगरा चौकी प्रभारी पूरनलाल लड़िया को सस्पेंड कर दिया था. इसके अलावा, फ्लाइंग स्क्वाड की इंचार्ज नीरजा श्रीवास्तव को ग्वालियर मुख्यालय से अटैच किया गया है.
एक्शन में आबकारी विभाग
इस बीच, जहरीली शराब से जुड़ी दुखद घटना के बाद, मध्य प्रदेश सरकार और आबकारी विभाग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए पूरे राज्य में एक विशेष और व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें मिलकर अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से रोक सकें.
प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि कि शराब की गुणवत्ता से कोई समझौता या अवैध शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर जांच के दौरान किसी भी जगह नकली या मिलावटी शराब मिलती है, तो संबंधित विक्रेताओं और शराब माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, अगर इस मामले में कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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