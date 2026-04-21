बीना MLA निर्मला सप्रे मामले में इस दिन होगी MP हाईकोर्ट में सुनवाई, दलबदल से जुड़ा है मामला

MP Politics News: सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल का मामला अब भी फंसा हुआ है. एमपी हाई कोर्ट में इस मामले में 29 अप्रैल को अहम सुनवाई होनी है. इससे पहले 20 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी. तो उसमें बीना विधायक ने कोर्ट के सामने कहा था 'मैं अब भी कांग्रेस में हूं' जिसके बाद उनका बयान हाईकोर्ट में रिकॉर्ड में लिया गया था. जिसके बाद मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सबूत पेश करने के निर्देश दिए थे. क्योंकि निर्मला सप्रे को लेकर उमंग सिंघार ने ही याचिका लगाई है.

29 अप्रैल को होगी सुनवाई

निर्मला सप्रे के मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है. इससे पहले 22 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष भी मामले की सुनवाई होनी है. दरअसल, एमपी हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि प्रशासनिक व्यस्तता के चलते निर्मला सप्रे मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं हो पाई थी. ऐसे में अब कोर्ट ने ही 22 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष के सामने सुनवाई की तारीख तय की है. ऐसे में निर्मला सप्रे का मामला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है.

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हाई कोर्ट ने मांगे ठोस सबूत

इससे पहले एमपी हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने ठोस सबूत की मांग की थी. क्योंकि निर्मला सप्रे के वकील ने उनके कांग्रेस में ही होने का दावा किया था. जबकि उमंग सिंघार के वकील की तरफ से सोशल मीडिया से जुड़े सबूत दिए गए थे. जिस पर कोर्ट ने माना था कि सोशल मीडिया पोस्ट को दलबदल का मजबूत आधार नहीं माना जा सकता. इसलिए ठोस सबूत की मांग की गई है. ऐसे में अब उमंग सिंघार ने अब अगली सुनवाई में पार्टी व्हिप की प्रतियां पेश करने की बात कही है.

दरअसल, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से 2023 के चुनाव में निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थी. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई थी. उन्होंने सीएम मोहन यादव के साथ मंच भी सांझा किया था. लेकिन उन्होंने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है. ऐसे में यह मामला बेहद पेचींदा बना हुआ है. कांग्रेस ने इस मामले में एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने की मांग की है. खास बात यह है कि निर्मला सप्रे को लेकर आने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सबकी नजरें होगी. जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि वह बीजेपी या कांग्रेस किसके पक्ष में वोट करती हैं.

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