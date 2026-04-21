Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3186712
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसागर

बीना MLA निर्मला सप्रे मामले में इस दिन होगी MP हाईकोर्ट में सुनवाई, दलबदल से जुड़ा है मामला

Bina MLA Nirmala Sapre: बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में एमपी हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी. एमपी की राजनीति के लिहाज से यह फैसला अहम माना जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निर्मला सप्रे मामले में एमपी हाईकोर्ट सुनवाई की तारीख तय
निर्मला सप्रे मामले में एमपी हाईकोर्ट सुनवाई की तारीख तय

MP Politics News: सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल का मामला अब भी फंसा हुआ है. एमपी हाई कोर्ट में इस मामले में 29 अप्रैल को अहम सुनवाई होनी है. इससे पहले 20 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी. तो उसमें बीना विधायक ने कोर्ट के सामने कहा था 'मैं अब भी कांग्रेस में हूं' जिसके बाद उनका बयान हाईकोर्ट में रिकॉर्ड में लिया गया था. जिसके बाद मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सबूत पेश करने के निर्देश दिए थे. क्योंकि निर्मला सप्रे को लेकर उमंग सिंघार ने ही याचिका लगाई है. 

29 अप्रैल को होगी सुनवाई

निर्मला सप्रे के मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है. इससे पहले 22 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष भी मामले की सुनवाई होनी है. दरअसल, एमपी हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि प्रशासनिक व्यस्तता के चलते निर्मला सप्रे मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं हो पाई थी. ऐसे में अब कोर्ट ने ही 22 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष के सामने सुनवाई की तारीख तय की है. ऐसे में निर्मला सप्रे का मामला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाई कोर्ट ने मांगे ठोस सबूत 

इससे पहले एमपी हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने ठोस सबूत की मांग की थी. क्योंकि निर्मला सप्रे के वकील ने उनके कांग्रेस में ही होने का दावा किया था. जबकि उमंग सिंघार के वकील की तरफ से सोशल मीडिया से जुड़े सबूत दिए गए थे. जिस पर कोर्ट ने माना था कि सोशल मीडिया पोस्ट को दलबदल का मजबूत आधार नहीं माना जा सकता. इसलिए ठोस सबूत की मांग की गई है. ऐसे में अब उमंग सिंघार ने अब अगली सुनवाई में पार्टी व्हिप की प्रतियां पेश करने की बात कही है.

दरअसल, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से 2023 के चुनाव में निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थी. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह कांग्रेस  छोड़कर बीजेपी में आ गई थी. उन्होंने सीएम मोहन यादव के साथ मंच भी सांझा किया था. लेकिन उन्होंने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है. ऐसे में यह मामला बेहद पेचींदा बना हुआ है. कांग्रेस ने इस मामले में एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने की मांग की है. खास बात यह है कि निर्मला सप्रे को लेकर आने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सबकी नजरें होगी. जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि वह बीजेपी या कांग्रेस किसके पक्ष में वोट करती हैं. 

ये भी पढ़ेंः तमिलनाडु के चुनावी रण में मोर्चा संभालेंगे CM मोहन, दिनभर इन सीटों पर करेंगे प्रचार 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bina mla nirmala sapreMP Politics

Trending news

tikamgarh news
टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार
dewas news
MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें
Katni News
पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप
vidisha news
पारा चढ़ा तो पागल हुए आवारा कुत्ते! एक दिन में 12+ लोगों को बनाया शिकार
md drugs
MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुंदेला गैंग से जुड़े बदमाश समेत 3 गिरफ्तार
JEE mains session 2 result 2026
Jee Mains Session 2 Result 2026 हुआ जारी, जानिए MP और छत्तीसगढ़ से किसने मारी बाजी
satna news hindi
सतना में 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला, सनसनीखेज वारदात से दहला इलाका
khandwa news hindi
रुखसार की रुखसती नहीं राधिका बन हुई विदाई, श्रीराम के जयकारों के साथ संपन्न हुई शादी
Indore Hiranagar murder
पापा को छोड़ दो...बिलखता रहा मासूम, बदमाशों ने बेटे सामने पिता को गोदा चाकू...