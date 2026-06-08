भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल

यह घटना न सिर्फ अजीब है, बल्कि बहुत चिंताजनक भी है. जिस तरह से बिजली की लाइनें चोरी की गईं, उससे साफ पता चलता है कि इसमें एक बड़े और अच्छी तरह से तैयार गिरोह का हाथ है, क्योंकि मजबूत खंभों को हटाना और कई क्विंटल तार ले जाना कोई आसान काम नहीं है. चोरी के बाद शाहगढ़ और कई अन्य गांवों की बिजली सप्लाई काट दी गई है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. बिजली विभाग ने चोरी के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि बिजली सप्लाई बहाल करने में चार से पांच दिन लगेंगे, जिसका मतलब है कि इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.