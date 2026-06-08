Add Zee Business As A Preferred Source
App

सागर में अजब चोरी! बिजली के 13 खंभे गिराकर तार समेटकर फरार हुए चोर, अंधेरे में डूबा इलाका

Sagar Wire Theft News: मध्य प्रदेश के सागर में बिजली लाइन चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. चोरों ने 33 kV बिजली लाइन के 13 खंभे गिरा दिए और उनसे जुड़े तार चुरा लिए. इस घटना के बाद शाहगढ़ समेत कई गांवों में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 08, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:57 AM IST
सागर में अजब चोरी! बिजली के 13 खंभे गिराकर तार समेटकर फरार हुए चोर, अंधेरे में डूबा इलाका

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सागर में अजब चोरी! 13 खंभे गिराकर तार समेटकर फरार हुए चोर, अंधेरे में डूबा इलाका
sagar news48 min ago
2
Water Crisis1 hr ago
3
MP Breaking News LIVE1 hr ago
4
MP Rajya Sabha Chunav3 hrs ago
5
MP Rajya Sabha ChunavJun 07