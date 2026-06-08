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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां चोरों ने बिजली के चालू तार चुराकर एक हैरान करने वाली घटना को अंजाम दिया. इस घटना के बाद शाहगढ़ समेत कई गांवों की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है. बिजली विभाग की टीम की जांच में पता चला कि खंभों को जान-बूझकर तोड़ा गया था. विभाग को शक है कि इस अपराध में किसी संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है. पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और बिजली सप्लाई बहाल होने में चार से पांच दिन लग सकते हैं.
13 बिजली खंभे तोड़कर 33 केवी तार ले उड़े चोर
यह पूरा मामला सागर जिले के शाहगढ़ इलाके का है. कई घंटों तक बिजली बंद रहने के बाद जब लोगों ने कारण का पता लगाया तो उन्हें एक चौंकाने वाला नज़ारा दिखा. इलाके से गुजर रही 33 kV लाइन के 13 खंभे टूटे हुए थे और उनसे जुड़े तार गायब थे. बिजली विभाग को सूचना मिलने पर एक टीम मौके पर पहुंची. तुरंत ही यह साफ हो गया कि खंभे जान-बूझकर तोड़े गए थे और तार चोरी कर लिए गए थे.
भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल
यह घटना न सिर्फ अजीब है, बल्कि बहुत चिंताजनक भी है. जिस तरह से बिजली की लाइनें चोरी की गईं, उससे साफ पता चलता है कि इसमें एक बड़े और अच्छी तरह से तैयार गिरोह का हाथ है, क्योंकि मजबूत खंभों को हटाना और कई क्विंटल तार ले जाना कोई आसान काम नहीं है. चोरी के बाद शाहगढ़ और कई अन्य गांवों की बिजली सप्लाई काट दी गई है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. बिजली विभाग ने चोरी के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि बिजली सप्लाई बहाल करने में चार से पांच दिन लगेंगे, जिसका मतलब है कि इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
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