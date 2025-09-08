संपत्ति 84,51,93,626 रुपये, कर्ज 23 करोड़, कोई क्रिमिनल केस नहीं... दर्ज कर चुके हैं लगातार 3 जीत; BJP विधायक का साम्राज्य

BJP MLA Bhupendra Singh Net Worth: मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में से 205 करोड़पति है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ विधायक तो ऐसे हैं, जिनकी सालाना कमाई 1 कोरड़ रुपये से ज्यादा है. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 84.51 करोड़ रुपये के मालिक हैं. इसमें से भूपेंद्र यादव के पास कुल 21.01 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी सरोज सिंह की कुल संपत्ति 51.75 करोड़ की है.

संपत्ति 84,51,93,626 रुपये, कर्ज 23 करोड़, कोई क्रिमिनल केस नहीं...

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए हलफनामे के अनुसार, भूपेंद्र सिंह की कुल संपत्ति 84,51,93,626 रुपये थी, जबकि उनके ऊपर कुल 23,26,03,691 रुपये का कर्ज था. इसमें से 98.18 लाख का लोन भूपेंद्र सिंह के नाम है, जबकि 21.29 करोड़ का लोन उनकी पत्नी सरोज सिंह के नाम है. कमाई की बात करें तो एफिडेविट में दी गई जानकारी के अनुसार, साल 2023-24 में भूपेंद्र यादव की कमाई 57.89 लाख रुपये थी, जबकि इसी दौरान उनकी पत्नी सरोज सिंह की कमाई 3.34 करोड़ रुपये थी. भूपेंद्र सिंह ने खुद को कृषि, दूध डेयरी, मून मैरिज हॉल बिजनेस से जुड़ा बताया था, जबकि उनकी पत्नी सरोज सिंह के नाम पर होटल दीपाली, दीपाली पैलेस, दीपाली ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोल पंप है. चुनावी हलफनामे के अनुसार, भूपेंद्र सिंह पर कोई केस भी दर्ज नहीं है.

भूपेंद्र सिंह के पास 5 तोला सोना है, जिसकी कीमत 3.09 लाख रुपये है, जबकि उनकी पत्नी सरोज सिंह के पास 15.45 लाख रुपये का 25 तोला सोना है. भूपेंद्र सिंह के नाम पर एक फॉर्चूनर, एक सफारी और एक ट्रैक्टर है. जबकि, उनकी पत्नी के नाम 2 महिंद्रा पीकअप, एक टाटा मैजिक और एक डीजल टैंकर है. जमीन की बात करें तो भूपेंद्र सिंह के पास 47 लाख रुपये और उनकी पत्नी सरोज सिंह के नाम पर 54 लाख रुपये की खेत की जमीन है. वहीं, उनके और उनके परिवार के पास 3 करोड़ रुपये का नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है. इसके अलावा भूपेंद्र सिंह के नाम 11 करोड़ की एक कमर्शियल बिल्डिंग, जबकि उनकी पत्नी के नाम 42 करोड़ रुपये की कमर्शियल बिल्डिंग है. इसके अलावा भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सरोज सिंह के पास 17 करोड़ रुपये का एक आवासीय घर भी है.

5 साल में बढ़ गई 38.51 करोड़ रुपये संपत्ति

भूपेंद्र यादव ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 46 करोड़ रुपये बताई थी, जो अब बढ़कर 84.51 करोड़ रुपये हो गई है. इस हिसाब से 5 साल में उनकी संपत्ति में 38.51 करोड रुपये का इजाफा हुई है. 5 साल में भूपेंद्र यादव का कर्ज भी कम हुआ है और यह 67 लाख रुपये घट गया है. 5 सालों में उनकी पत्नी सरोज सिंह की चल संपत्ति 64 लाख रुपये कम हुई है, जबकि अचल संपत्ति में 19.59 करोड रुपये बढ़ गई है. लेकिन, इसके साथ ही उनके कर्ज में भी इजाफा हुआ है और यह 21.29 करोड़ हो गया है, जो 2018 में 18.21 करोड़ रुपये था.

दर्ज कर चुके हैं लगातार 3 जीत, 1 बार संसद भी पहुंचे हैं

भूपेंद्र सिंह अपने राजनीतिक करियर में 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक बार हार मिली है, जबकि 4 बार उन्होंने जीत दर्ज की है. भूपेंद्र सिंह 1 बार संसद और 3 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं. उन्होंने सबसे पहले साल 2008 में बीजेपी के टिकट से खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के अरुणोदय चौबे ने उनको हरा दिया. इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंचे. इसके बाद साल 2013, 2018 और 2023 में भूपेंद्र सिंह लगातार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं.