BJP के दिग्गज नेता का 'विद्रोही' अवतार, परशुराम जयंती पर ब्राह्मणों से एकजुट होने की अपील, कम्युनिस्टों का किया समर्थन!

MP News-बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक गोपाल भार्गव अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. परशुराम जयंती पर आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में उन्होंने जाति और समाज को राजनीतिक पार्टियों से बड़ा बताया है. इतना ही नहीं उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का भी खुले मंच से समर्थन किया है.
Trending Photos
MP Politics-कभी मध्यप्रदेश की राजनीति में चर्चित चेहरा रहे भोपाल भार्गव इन दिनों एक बार से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है. प्रदेश सरकार में उमा भारती तक के मंत्रिमंडल में रहने वाले और कमलनाथ सरकार के दौरान विपक्ष के नेता रहे भोपाल भार्गव मोहन यादव सरकार में हासिए पर चले गए. बीजेपी के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव का दर्द अब सामाजिक मंचों पर छलक रहा है. एक बार फिर गोपाल भार्गव ने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी बात कही. भार्गव ने न सिर्फ जाति और समाज को राजनैतिक पार्टियों से बड़ा बताया बल्कि इस बार उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का भी खुले मंच से समर्थन किया है.
पिछले बयान का दिया हवाला
दरअसल, विधायक गोपाल भार्गव परशुराम जयंती पर सागर में आयोजित ब्राह्मण समाज के एक बड़े आयोजन में शामिल हुए और वो मंच से अपने स्वजातीय बंधुओं को संबोधित कर रहे थे. भार्गव ने अपने भाषण की शुरूआत में ही अपने पिछले बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने आज के दौर में ब्राह्मणों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा था. उस बयान का जिक्र किया और साफ किया कि उस बयान के बाद उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया और उनकी पार्टी यानि भाजपा के संगठन ने भी नाराजगी जताई थी. लेकिन अपनी बेबाकी के लिए मशहूर भार्गव ने पिछले अनुभवों को दरकिनार कर फिर एक बार नई बहस छेड़ दी.
ब्राह्मण हासिए पर चले गए
उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से लगातार देश में ब्राह्मणों ने राज किया. अधिकांश सरकारें ब्राह्मण नेताओं ने चलाई लेकिन आज समय बदल गया है और ब्राह्मण हासिए पर चले गए है. ये पीड़ा उनकी निजी पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि पिछली सरकारों में कई विभागों के मंत्री रहे अनुभवी नेता भार्गव को इस बार मोहन सरकार में जगह नहीं मिली. उन्हें सिर्फ विधायक के तमगे से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है और अक्सर उनकी पीड़ा या कसक सार्वजनिक हो जाती है. इस माध्यम से वो पार्टी को अप्रत्यक्ष संदेश भी देना चाहते है.
कम्युनिस्ट विचारधार का किया समर्थन
इसी मंच से गोपाल भार्गव ने बड़ी बात कहते हुए एक नई बहस भी छेड़ दी. मंचों से कम्युनिस्ट विचारधारा का विरोध करने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानव वाद की विचारधारा का समर्थन करने वाले भार्गव ने इस बार वामपंथी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन किया. उन्होंने कई वामपंथी विचारकों का हवाला देकर कहा कि वामपंथी कहते है कि बंदूक की गोली की दम और आजादी मिलती है और ये बात सही है. उन्होंने कहा कि आज देश आजाद है गोलियों की जरूरत नहीं है लेकिन कहीं न कहीं ये बात सही है और आज के दौर में इन कम्युनिस्ट विचारकों की बातों को मानना चाहिए.
पार्टी से ऊपर से समाज और जाति
भार्गव यही नहीं रुके बल्कि इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया कि जाति और समाज राजनैतिक पार्टियों से बड़ी है और अब ब्राह्मण समाज के लोगों को भी इस बात पर अमल करना चाहिए. उन्होंने ब्राह्मणों को एकजुट होने की अपील की.भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले भार्गव का ये बयान सियासी हलकों में फिर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख भी रहे है.
यह भी पढ़ें-तमिलनाडु के चुनावी रण में मोर्चा संभालेंगे CM मोहन, दिनभर इन सीटों पर करेंगे प्रचार
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!