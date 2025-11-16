Advertisement
भाजपा ने नेहा जैन और अलकेश को क्यों किया पार्टी से बाहर? जानिए कौन हैं ये जोड़े

BJP Suspends Neha Jain: सागर जिले में भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में नेहा जैन और उनके पति अलकेश जैन को छह साल के लिए निष्कासित किया. विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशी का विरोध और कांग्रेस पार्षद से संबंध उनके निष्कासन का मुख्य कारण बताया गया. कार्रवाई संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:53 PM IST
Sagar BJP Suspension News: सागर जिले में भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति अलकेश जैन को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. यह कार्रवाई जिला अध्यक्ष रानी कुशवाहा के आदेश पर की गई. पार्टी का कहना है कि जांच और जवाब-तलब के बाद दोनों का व्यवहार संगठन के सिद्धांतों और अनुशासन के खिलाफ पाया गया. पार्टी ने साफ किया कि अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस आदेश के जरिए स्पष्ट संदेश भेजा गया है.

नेहा जैन और अलकेश जैन लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं. विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उन्होंने सीधे भाजपा प्रत्याशी बृजबिहारी पटेरिया का विरोध किया था. जिला स्तर पर उनके खिलाफ शिकायतें पहले से मौजूद थीं. जवाब-तलब किए जाने पर दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन पार्टी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर जिला अध्यक्ष ने दोनों को छह साल के लिए पार्टी से बाहर करने का आदेश जारी किया.
क्यों निकाला बाहर?
भाजपा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि चुनाव के दौरान नेहा जैन और उनके पति का आचरण पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत था. उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर नोटिस देकर जवाब मांगा गया, लेकिन दोनों के जवाब तथ्यों से मेल नहीं खाए और संगठन को संतोष नहीं मिला. इस कारण पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें छह साल के लिए निष्कासित करने का फैसला लिया. यह कार्रवाई संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है.

नेहा जैन पर आरोप
इसके अलावा नेहा जैन पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस पार्षद त्रिवेंद्र जाट को नगर पालिका की पीआईसी में शामिल किया. नेहा ने जवाब में कहा कि त्रिवेंद्र ने 25 मार्च 2023 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी ने इसे तथ्यहीन माना. पार्टी का कहना है कि त्रिवेंद्र जाट लगातार भाजपा विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके प्रमाण मौजूद हैं. इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई अभी जारी है.

