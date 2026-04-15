सागर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, सुनसान नाले के पास बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, रूह कंपा देगी यह खबर!

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक मासूम पांच वर्षीय बच्ची को अपना शिकार बनाया. घटना के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी चुपके से उसे अगवा कर पास ही स्थित एक सुनसान नाले के पास ले गया. वहां क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए आरोपी ने उस मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एक मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

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सुनसान नाले के पास बच्ची के साथ हुई दरिंदगी

यह पूरी घटना महाराजपुर पुलिस थाना क्षेत्र का है. आरोपी 35 वर्षीय मनोज कोल पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उस दरिंदे ने उसे अगवा कर लिया और बाद में एक सुनसान नाले के पास उसके साथ बर्बरता की एक भयानक वारदात को अंजाम दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी मनोज कोल को महज कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल छा गया है.

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