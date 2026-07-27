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MP में बस ऑपरेटर्स ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 7 अगस्त से हड़ताल, पुराने वादे पूरे न होने से नाराज

मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटरों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए 7 अगस्त रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है. राज्य भर के बस ऑपरेटरों ने सागर में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया और इस मामले में सरकार को एक पत्र भेजा है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:57 AM IST
MP में बस ऑपरेटर्स ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 7 अगस्त से हड़ताल, पुराने वादे पूरे न होने से नाराज

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