/MP में बस ऑपरेटर्स ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 7 अगस्त से हड़ताल, पुराने वादे पूरे न होने से नाराज

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मध्य प्रदेश में आम लोगों को 7 अगस्त से बस यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस तारीख से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल शुरू होने की संभावना है. यह फैसला सागर में राज्य भर के बस ऑपरेटरों की बैठक में लिया गया, जिसमें उन्होंने सात सूत्रीय मांगों की सूची रखी. ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार पिछली हड़ताल के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. उन्होंने सरकार को 7 अगस्त की समय-सीमा के साथ अल्टीमेटम दिया है. अगर तब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 7 अगस्त की आधी रात से पूरे राज्य में बस सेवा बंद कर दी जाएगी.
दरअसल, मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने बस किराए में बढ़ोतरी समेत सात मांगों को लेकर सरकार को एक कड़ा अल्टीमेटम दिया है. बस ऑपरेटरों का कहना है कि राज्य में अभी यात्रियों का किराया ₹1.25 प्रति किलोमीटर तय है. एसोसिएशन ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर ₹2.50 प्रति किलोमीटर किया जाए. उनका तर्क है कि बढ़ती लागत को देखते हुए मौजूदा किराया बहुत कम है.
7 अगस्त से बसों का हड़ताल
सागर में इकट्ठा होकर और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक बड़ी बैठक करने के बाद राज्य भर के बस ऑपरेटरों ने हड़ताल करने का फैसला किया है और सरकार को इस फैसले की औपचारिक सूचना दे दी है. ऑपरेटरों की मांगों की सात-सूत्रीय सूची है जिसे उन्होंने बार-बार सरकार के सामने रखा है, फिर भी अधिकारी उन पर ध्यान देने में नाकाम रहे हैं. नतीजतन, अब उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया है. ऑपरेटरों के अनुसार, पिछली हड़ताल के बाद सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं और वे अभी बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं. इस बार जब तक जमीनी असर दिखाई नहीं दिया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी.
बस ऑपरेटर्स ने सरकार को दिया अल्टीमेटम
ऑपरेटरों के मुताबिक सरकार को 7 अगस्त की तारीख की डेडलाइन के साथ अल्टीमेटम दिया गया है. अगर तब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 7 तारीख को रात 12 बजे से बस सेवा बंद कर दी जाएगी. चूंकि अभी दतिया में उपचुनाव चल रहा है और सरकार उसमें व्यस्त है, इसलिए ऑपरेटरों का कहना है कि इसी वजह से 7 तारीख की डेडलाइन तय की गई है.
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