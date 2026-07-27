/MP में बस ऑपरेटर्स ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 7 अगस्त से हड़ताल, पुराने वादे पूरे न होने से नाराज

मध्य प्रदेश में आम लोगों को 7 अगस्त से बस यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस तारीख से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल शुरू होने की संभावना है. यह फैसला सागर में राज्य भर के बस ऑपरेटरों की बैठक में लिया गया, जिसमें उन्होंने सात सूत्रीय मांगों की सूची रखी. ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार पिछली हड़ताल के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. उन्होंने सरकार को 7 अगस्त की समय-सीमा के साथ अल्टीमेटम दिया है. अगर तब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 7 अगस्त की आधी रात से पूरे राज्य में बस सेवा बंद कर दी जाएगी.