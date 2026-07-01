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सागर में गरमाई राजनीति, BJP नगर पालिका अध्यक्ष पर आपराधिक मामला दर्ज, भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

Sagar BJP Leader FIR: सागर जिले के देवरी में भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. वार्ड 5 की पार्षद सुनीता लोधी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jul 01, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:14 AM IST
सागर में गरमाई राजनीति, BJP नगर पालिका अध्यक्ष पर आपराधिक मामला दर्ज, भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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