/सागर में गरमाई राजनीति, BJP नगर पालिका अध्यक्ष पर आपराधिक मामला दर्ज, भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद राजनीति गरमा गई है. वहीं इस मामले में देवरी के भाजपा विधायक पर उंगलियां उठ रही है. नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने रैली निकाली और एसडीएम के ऑफिस जाकर एक ज्ञापन दिय. जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे को झूठ बताते हुए मामला वापस लेने की मांग की गई है. बात सिर्फ ज्ञापन और मांग तक नहीं रुकी. बल्कि इन महिला नेत्रियों के मुताबिक इलाके के भाजपा विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया के इशारे पर नेहा के खिलाफ षडयंत्र रचे जा रहे हैं.