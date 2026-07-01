/सागर में गरमाई राजनीति, BJP नगर पालिका अध्यक्ष पर आपराधिक मामला दर्ज, भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

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Sagar BJP Leader FIR: सागर जिले के देवरी से भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अध्यक्ष के खिलाफ जांच कर रही है. नेहा जैन के खिलाफ नगर पालिका की वार्ड नंबर 5 की पार्षद सुनीता लोधी ने मामला दर्ज कराया है.
सुनीता ने पुलिस को दिए दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बताया कि वो साल 2023 में पीआईसी यानि (प्रेसिडेंट इन काउंसिल) की सदस्य थी. इस दौरान 10 बैठकों का आयोजन किया गया. इस काउंसिल की अध्यक्ष नेहा जैन थी, सुनीता का आरोप है कि इन सभी दस बैठकों में वो एक में भी उपस्थित नहीं हुई और इस से संबंधी तमाम दस्तावेजों में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए और इसे दिखाकर कई प्रस्ताव पारित किए गए. ये तमाम काम गैर कानूनी है और प्रमाणों के साथ सुनीता ने अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया.
भाजपा विधायक पर उठे सवाल
इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद राजनीति गरमा गई है. वहीं इस मामले में देवरी के भाजपा विधायक पर उंगलियां उठ रही है. नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने रैली निकाली और एसडीएम के ऑफिस जाकर एक ज्ञापन दिय. जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे को झूठ बताते हुए मामला वापस लेने की मांग की गई है. बात सिर्फ ज्ञापन और मांग तक नहीं रुकी. बल्कि इन महिला नेत्रियों के मुताबिक इलाके के भाजपा विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया के इशारे पर नेहा के खिलाफ षडयंत्र रचे जा रहे हैं.
महिला कार्यकर्ताओं का आरोपा
महिला कार्यकर्ताओं का आरोपा है कि विधायक पटेरिया क्षेत्र के विकास के खिलाफ हैं और अपने लोगों को आगे लाकर नेहा जैन की छवि खराब करना चाहते है. इन आरोपों और सत्ताधारी दल की महिला नेत्री और नगर पालिका अध्यक्ष पर दर्ज मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए है. इस मामले में देवरी थाना प्रभारी हरिराम मानकर ने कहा कि पार्षद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी.
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