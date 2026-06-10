अपशब्दों का प्रयोग

दरअसल, देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा अकलेश जैन, उनके PA राजा गुप्ता और कर्मचारी वैभव खत्री पर आरोप लगे हैं. उन पर आरोप है कि वे एक स्कूल टीचर घनश्याम लोधी के घर गए और वहां उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें धमकाया और मारपीट की. टीचर ने इस घटना का CCTV फुटेज पुलिस को दिया है. अब इस फुटेज में नेहा जैन अपनी गाड़ी से टीचर के घर पहुंचती हैं और अपशब्दों की बौछार कर देती हैं. लगातार गाली-गलौज के बीच, वह कहती हैं कि जनता उनके साथ है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता.