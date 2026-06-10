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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में नगर पालिका अध्यक्ष, उनके PA और एक नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. यह मामला नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल करने और धमकियां देने से जुड़ा है. इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है और पुलिस ने इसी सबूत के आधार पर मामला दर्ज किया है.
अपशब्दों का प्रयोग
दरअसल, देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा अकलेश जैन, उनके PA राजा गुप्ता और कर्मचारी वैभव खत्री पर आरोप लगे हैं. उन पर आरोप है कि वे एक स्कूल टीचर घनश्याम लोधी के घर गए और वहां उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें धमकाया और मारपीट की. टीचर ने इस घटना का CCTV फुटेज पुलिस को दिया है. अब इस फुटेज में नेहा जैन अपनी गाड़ी से टीचर के घर पहुंचती हैं और अपशब्दों की बौछार कर देती हैं. लगातार गाली-गलौज के बीच, वह कहती हैं कि जनता उनके साथ है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता.
जानें विवाद की असली वजह
बदतमीजी से बात करने वाली महिला नेता की आवाज सुनकर घनश्याम नाम के एक टीचर अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनसे तमीज से बात करने के लिए कहते हैं. लेकिन नेता और भी ज्यादा भड़क जाती हैं और धमकी देकर चली जाती हैं. इस पूरी घटना की असली वजह स्कूल टीचर की ओर से CM हेल्पलाइन (181) पर नालियों की सफाई न होने को लेकर की गई शिकायत है.
स्कूल टीचर ने सबसे पहले नगरपालिका में अपने घर और वार्ड के नालों की सफाई न होने की शिकायत की. जब सफाई नहीं हुई, तो उन्होंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने ऐसा तीन बार किया, फिर भी सफाई नहीं हुई. उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे शिकायत तभी वापस लेंगे जब सफाई सच में हो जाएगी. इसके बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने अध्यक्ष को इस मामले की जानकारी दी, जिससे पूरी घटना सामने आई.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़ित स्कूल टीचर ने देवरी पुलिस स्टेशन में सबूतों के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई. जांच के बाद पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष नेहा जैन राजा और वैभव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. लोधी समुदाय के सदस्यों और नगर परिषद पार्षदों के एक समूह ने SDM को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. कुछ महीने पहले ही उन्होंने खाली कुर्सी/भरी कुर्सी का चुनाव जीतकर अपना पद वापस हासिल किया था. बीजेपी नेता होने के बावजूद उन्हें बीजेपी पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा था और राज्य सरकार की मंजूरी से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्हें शुरू में पद से हटा दिया गया था. हालांकि, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग को वह चुनाव करवाना पड़ा, जिसमें जनता ने उन्हें वोट देकर फिर से पद पर बिठाया.
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