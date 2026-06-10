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देवरी नगर पालिका अध्यक्ष पर केस दर्ज, स्कूल टीचर को धमकाने का आरोप, जानें पूरा मामला

Sagar News: सागर जिले के देवरी में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि वे स्कूल टीचर घनश्याम लोधी के घर गए, जहां उन्होंने उनके साथ गाली-गलौज और धमकाया.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:46 AM IST
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