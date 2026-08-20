Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सागर
  • /न हाईवे सुरक्षित, न पुलिया! सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सड़क पर उतरे छात्र-ग्रामीण

न हाईवे सुरक्षित, न पुलिया! सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सड़क पर उतरे छात्र-ग्रामीण

सागर जिले के नरयावली क्षेत्र के कर्रापुर में स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है. उनके पास स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही मुश्किलों से भरे हैं. नेशनल हाईवे से पैदल जाने में दुर्घटना का खतरा रहता है, जबकि दूसरा रास्ता दलदली जमीन और पानी से भरे पुलिया से होकर गुजरता है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 20, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:12 PM IST
न हाईवे सुरक्षित, न पुलिया! सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सड़क पर उतरे छात्र-ग्रामीण

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न हाईवे सुरक्षित, न पुलिया! सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे
2
3
4
5