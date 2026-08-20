/न हाईवे सुरक्षित, न पुलिया! सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सड़क पर उतरे छात्र-ग्रामीण

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मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. सागर जिले के नरयावली इलाके से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं. यहां के कर्रापुर में स्कूली छात्र रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं. जिस पुलिया से होकर बच्चे निकलते हैं, वहां सांपों का डेरा है और अक्सर लोगों को ये खरनाक सांप दिखाई भी देते हैं. और इन सांपों ने कई जानवरों को अपना शिकार भी बनाया है. नतीजतन बच्चों को स्कूल जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे
दरअसल, कर्रापुर में स्कूली बच्चों के पास स्कूल पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं. पहला रास्ता नेशनल हाईवे से होकर जाता है, जहां पैदल चलने पर दुर्घटनाओं का खतरा रहता है. ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इसमें लंबा सफर भी तय करना पड़ता है. दूसरे रास्ते पर एक छोटा सा पुल है जो हमेशा कीचड़ से भरा रहता है. वहां जमा कीचड़ और पानी की वजह से पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है. फिर भी, बच्चों को इसी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, और अक्सर वे लड़खड़ाकर गिर भी जाते हैं. शारीरिक परेशानी तो एक बात है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा यह है कि यह दलदली इलाका सांपों का घर है. यहां अक्सर सांप देखे जाते हैं और कई जानवर उनका शिकार बन चुके हैं.
सड़क पर उतरे छात्र-ग्रामीण
बच्चे और उनके माता-पिता इन मुद्दों को लेकर पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, और एक बार फिर ये बच्चे और ग्रामीण सड़क पर उतरे हैं. बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और मौजूदा हालात की ओर ध्यान दिलाया. रोजाना की मुश्किलों को लेकर स्थानीय स्कूल के शिक्षक भी नाराज दिखे. उन्होंने बच्चों की परेशानी और इस बात के लगातार डर का जिक्र किया कि कहीं उनके छात्र घायल न हो जाएं. शिक्षकों के मुताबिक, नगर परिषद से शिकायत करने के बाद उन्हें भरोसा तो दिलाया गया था, लेकिन समस्या अब भी हल नहीं हुई है.
दमोह में भी स्कूल की बदहाल तस्वीर
इस बीच, दमोह में स्कूली बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर कलेक्टर ऑफिस में नारे लगाने पड़ रहे हैं. दमोह कलेक्ट्रेट में स्कूल यूनिफॉर्म पहने मासूम बच्चे और उनके माता-पिता नारे लगाते हुए दिखे. उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि अभी ये बच्चे गांव के मंदिर में बने टीन शेड वाले यज्ञशाला में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. ये बच्चे जिले के जबेरा ब्लॉक के अर्थखेड़ा गांव के हैं. यहां के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी है और हर पल हादसे का डर बना रहता है, इसलिए स्कूल को अब यज्ञशाला में बदला जा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, इस स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत के लिए आठ महीने पहले पैसे आए थे और उस पैसे से प्लास्टर का काम हो रहा था, लेकिन जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो काम रोक दिया गया.
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