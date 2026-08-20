/न हाईवे सुरक्षित, न पुलिया! सांपों के बसेरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सड़क पर उतरे छात्र-ग्रामीण

दमोह में भी स्कूल की बदहाल तस्वीर

इस बीच, दमोह में स्कूली बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर कलेक्टर ऑफिस में नारे लगाने पड़ रहे हैं. दमोह कलेक्ट्रेट में स्कूल यूनिफॉर्म पहने मासूम बच्चे और उनके माता-पिता नारे लगाते हुए दिखे. उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि अभी ये बच्चे गांव के मंदिर में बने टीन शेड वाले यज्ञशाला में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. ये बच्चे जिले के जबेरा ब्लॉक के अर्थखेड़ा गांव के हैं. यहां के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी है और हर पल हादसे का डर बना रहता है, इसलिए स्कूल को अब यज्ञशाला में बदला जा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, इस स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत के लिए आठ महीने पहले पैसे आए थे और उस पैसे से प्लास्टर का काम हो रहा था, लेकिन जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो काम रोक दिया गया.