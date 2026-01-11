अब किसानों की 30-40% तक बढ़ जाएगी कमाई! खेत से सीधे बिकेगी फसल, जानिए इस योजना का कैसे लें लाभ?

MP Farmers Scheme: मध्य प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. वहीं सरकार की तरफ से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों की आमदनी 30 से 40 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. हॉर्टिकल्चर विभाग के जरिए इन क्लस्टर को विकसित किया जाएगा. सागर जिले में शुरुआत आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों से होगी. खास बात यह है कि बाहरी कंपनियां सीधे किसानों के खेत तक पहुंचेंगी और वहीं से उपज की खरीद करेंगी.

वहीं सरकार इस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें से लगभग 20 करोड़ रुपये किसानों को आधुनिक संसाधन जुटाने, मशीनरी खरीदने और शुरुआती जरूरतें पूरी करने के लिए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे. हालांकि इस योजना का लाभ वही किसान ले सकेंगे, जिन्होंने अपने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कराया होगा. क्लस्टर के लिए नियम भी तय हैं, जैसे एक मुख्य फसल टमाटर, आलू या प्याज का रकबा कम से कम 5 हजार हेक्टेयर होना चाहिए. सहायक फसलें भी जोड़ी जा सकती हैं. कुल मिलाकर फसल की वैल्यू 100 करोड़ रुपये तक पहुंचना जरूरी है.

लॉटरी सिस्टम होगा फायदा

हॉर्टिकल्चर विभाग सागर के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में किसानों को उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, सपोर्टिंग सिस्टम, आधुनिक कृषि यंत्र, कोल्ड स्टोरेज और ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इन पर 40 से 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. आम योजनाओं में जहां चयन लॉटरी से होता है, वहीं क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल किसानों को सभी सुविधाओं का लाभ तय रूप से मिलेगा. किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कंपोनेंट पर सब्सिडी ले सकेंगे.

ऐसे लें इस योजना का लाभ

इस प्रोजेक्ट में एफपीओ, समितियां और ट्रेडिंग रजिस्टर्ड कंपनियां शामिल हो सकती हैं. जब किसी क्लस्टर की फार्म गेट वैल्यू 100 करोड़ रुपये तक पहुंचती है, तभी उसका विकास किया जाएगा. एक क्लस्टर पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे. शुरुआत में किसानों को 20 से 25 फीसदी राशि बैंक से फाइनेंस करानी होगी, करीब 20 फीसदी अपनी ओर से लगानी होगी, जबकि 45 से 55 फीसदी तक अनुदान सरकार देगी. इस तरह लागत का बड़ा हिस्सा सरकार उठाएगी और किसानों का जोखिम कम होगा.

खर्च का पूरा ब्योरा देना होगा

मिली जानकारी के मुताबिक, जब किसान संगठन या कंपनियां मिलकर एजेंसी बनाती हैं, तो उन्हें एक डीपीआर तैयार करनी होती है. इसमें खेती से जुड़ी हर जानकारी शामिल करनी होगी. जैसे अगर टमाटर की खेती हो रही है तो मल्चिंग, सपोर्टिंग सिस्टम, आईपीएम और अन्य तकनीकी खर्चों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा. किसानों को पहले ही बताना होगा कि वे कितनी राशि खर्च करेंगे. इसके बाद हॉर्टिकल्चर बोर्ड की टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेगी.

ऐसे कराएं इसका रजिस्ट्रेशन

इस योजना के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. सत्यापन पूरा होने के बाद सब्सिडी डीबीटी के जरिए सीधे किसानों को दी जाएगी. छोटे किसान मिलकर ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें एफपीओ कहा जाता है. यही एफपीओ मिलकर एजेंसी का गठन करेंगे, जिसका दायरा 5 हजार हेक्टेयर खेती का होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसकी फीस करीब एक लाख 18 हजार रुपये है. किसान आपस में 50 या 100 रुपये जोड़कर यह राशि आसानी से जुटा सकते हैं.

