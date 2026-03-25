अपने जन्मदिन के अवसर पर CM मोहन ने पेश की सादगी की मिसाल, किसान का निमंत्रण स्वीकार यूं मनाया अपना बर्थडे

CM Mohan Yadav Birthday celebration: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन पर सादगी की मिसाल पेश की है. सीएम मोहन ने सागर जिले के ग्राम मोइली में अन्नदाता परिवार से मुलाकात की. उन्होंने परिवार के साथ बैठकर ना सिर्फ खाना खाया बल्कि ढेर सारी बातें कर अपने इस खास दिन को और भी स्पेशल बनाया. दरअसल, सागर जिले के मोइली गांव में एक साधारण किसान हरि रैकवार ने सीएम मेहन को अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया था जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया और पूरे देश में सादगी और सरलता की मिसाल पेश की.

भोजन का लुत्फ उठाते दिखे सीएम मोहन

सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीएम मोहन कितनी सादगी के साथ खटिया पर बैठकर भोजन का आनंद ले रहें हैं. वे किसान की बहू के हाथ की रोटी, दाल और सब्जी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने परिवार के बच्चों को गोद में लिया, परिवार के सदस्यों से गले मिले और हरि रैकवार की फसल व समस्याओं को बड़े ध्यान से भी सुना. किसान परिवार के लिए ये पल बेहद भावुक भरा था. हरि रैकवार भावुक होकर बोले, “मुख्यमंत्री जी ने आज हमें बहुत सम्मान दिया। हमारा जिंदगी भर का सपना पूरा हो गया.”

विकास की ऊंचाइयों को छू रहा प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. विकास की ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है. जबलपुर में बन रहे स्मार्ट सैटेलाइट सिटी इस बात का उदाहरण पेश करती है. उनका गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना यह दर्शाता है कि सरकार जनता के बीच रहकर काम कर रही है और जनता के लिए हर पल अग्रसर है. वहीं प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में काम करना ही सरकार का उद्देश्य है.

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सादगी भरे इन क्षणों में मुख्यमंत्री ने किसान परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक भोजन किया. जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना और जनता की सेवा करना ही उनका जीवन लक्ष्य है और उनके इसी सोच पर मध्य प्रदेश सरकार भी काम करती है.