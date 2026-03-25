Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3153846
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसागर

अपने जन्मदिन के अवसर पर CM मोहन ने पेश की सादगी की मिसाल, किसान का निमंत्रण स्वीकार यूं मनाया अपना बर्थडे

MP News: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन पर सादगी की मिसाल पेश की है. सीएम मोहन ने सागर जिले के ग्राम मोइली में अन्नदाता परिवार से मुलाकात की उनके साथ बैठकर भोजन किया और उनकी समस्याएं भी गौर से सुनी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cm mohan yadav birthday celebration
cm mohan yadav birthday celebration

CM Mohan Yadav Birthday celebration: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन पर सादगी की मिसाल पेश की है. सीएम मोहन ने सागर जिले के ग्राम मोइली में अन्नदाता परिवार से मुलाकात की. उन्होंने परिवार के साथ बैठकर ना सिर्फ खाना खाया बल्कि ढेर सारी बातें कर अपने इस खास दिन को और भी स्पेशल बनाया. दरअसल, सागर जिले के मोइली गांव में एक साधारण किसान हरि रैकवार ने सीएम मेहन को अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया था जिसे मुख्यमंत्री ने  पूरा किया और पूरे देश में सादगी और सरलता की मिसाल पेश की. 

भोजन का लुत्फ उठाते दिखे सीएम मोहन
सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीएम मोहन कितनी सादगी के साथ खटिया पर बैठकर भोजन का आनंद ले रहें हैं. वे किसान की बहू के हाथ की रोटी, दाल और सब्जी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने परिवार के बच्चों को गोद में लिया, परिवार के सदस्यों से गले मिले और हरि रैकवार की फसल व समस्याओं को बड़े ध्यान से भी सुना. किसान परिवार के लिए ये पल बेहद भावुक भरा था. हरि रैकवार भावुक होकर बोले, “मुख्यमंत्री जी ने आज हमें बहुत सम्मान दिया। हमारा जिंदगी भर का सपना पूरा हो गया.”

विकास की ऊंचाइयों को छू रहा प्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. विकास की ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है.  जबलपुर में बन रहे स्मार्ट सैटेलाइट सिटी इस बात का उदाहरण पेश करती है.  उनका गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना यह दर्शाता है कि सरकार जनता के बीच रहकर काम कर रही है और जनता के लिए हर पल अग्रसर है. वहीं प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में काम करना ही सरकार का उद्देश्य है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 सादगी भरे इन क्षणों में मुख्यमंत्री ने किसान परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक भोजन किया. जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना और जनता की सेवा करना ही उनका जीवन लक्ष्य है और उनके इसी सोच पर मध्य प्रदेश सरकार भी काम करती है. 

TAGS

cm mohan yadav birthday

Trending news

cm mohan yadav birthday
CM मोहन ने पेश की सादगी की मिसाल, किसान का निमंत्रण स्वीकार यूं मनाया अपना बर्थडे
MP Board Results Out
MP Board Result Out: 5वीं में सरकारी स्कूल आगे, 8वीं में प्राइवेट का दबदबा
dewas news
पेट्रोल किल्लत के बीच घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचा बैंककर्मी, मुड़कर देखने लगे लोग
bhopal cm house
CM हाउस में बनेगा 45 करोड़ का हाईटेक ऑडिटोरियम, CM मोहन यादव ने किया भूमि पूजन...
Ram Navami
MP में राम नवमी की सरकारी छुट्टी कब? बैंक, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस... क्या-क्या रहेंगे बंद
mp news
सीमांकन करने पहुंची टीम पर पथराव, आदिवासी बुजुर्ग से बहस करने पर भड़का गांव, 2 घायल
mandla news
"परीक्षा की तैयारी करते 9 साल हुए बर्बाद, अब मुझे IAS बनाओ," युवक की कलेक्टर से मांग
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने कैसे मनाया अपना जन्मदिन? देखें मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें
MP Board 2026
जारी हुआ एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, छात्र इस लिंक से डायरेक्ट करें चेक
viral girl monalisha
आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी मोनालिसा, मीडिया के सामने दी सुसाइड की धमकी!