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सागर जहरीली शराब कांड: सीएम मोहन यादव के एक्शन के बाद एक और आरोपी का एनकाउंटर, ₹30000 का रखा था इनाम

सागर जहरीली शराब कांड पर सीएम मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने 30 हजार के इनामी आरोपी शिवांजय राजपूत को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. इसकी पुष्टि सीएम मोहन यादव ने की है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 13, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:50 PM IST
सागर जहरीली शराब कांड: सीएम मोहन यादव के एक्शन के बाद एक और आरोपी का एनकाउंटर, ₹30000 का रखा था इनाम
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