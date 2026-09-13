/सागर जहरीली शराब कांड: सीएम मोहन यादव के एक्शन के बाद एक और आरोपी का एनकाउंटर, ₹30000 का रखा था इनाम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त रुख के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है. सागर जहरीली शराब कांड में पुलिस ने एक और आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है. पुलिस ने 30 हजार रुपये के इनामी आरोपी शिवांजय राजपूत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने टीम को देखते ही तीन फायर किए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली शिवांजय राजपूत के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.