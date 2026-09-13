/सागर जहरीली शराब कांड: सीएम मोहन यादव के एक्शन के बाद एक और आरोपी का एनकाउंटर, ₹30000 का रखा था इनाम

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त रुख के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है. सागर जहरीली शराब कांड में पुलिस ने एक और आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है. पुलिस ने 30 हजार रुपये के इनामी आरोपी शिवांजय राजपूत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने टीम को देखते ही तीन फायर किए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली शिवांजय राजपूत के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद किए हैं. इसके अलावा उसका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले से शराब तस्करी में शामिल रहा है और उसके खिलाफ तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.
'राज्य सरकार सख्त'
गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव भी सागर जहरीली शराब मामले को लेकर स्पष्ट कह चुके हैं कि यह घटना दुखद है. कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार सख्त है. प्रशासन को इस कांड के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. इस घटना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कांड के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने इस मामले में हो रही कार्रवाई की पल-पल मॉनिटरिंग की.
पुलिस ने की घेराबंदी
बता दें, 13 सितंबर को तड़के बहरोल थाने की पुलिस को सूचना मिली कि सागर शराब प्रकरण का आरोपी शिवंजय राजपूत मड़ैया के पास जंगल में है. संभावना है कि वह मुख्य मार्ग बंडा-बहरोल से निकलकर अपने घर छापरी थाना बंदा जाए. यह सूचना मिलते ही एसपी ने थाना बान्द्री प्रभारी सतेन्द्र सिंह को तत्काल मौके पर पहुंचने, आसपास के थाना प्रभारियों को आवश्यक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पुलिस की टीमों ने वहां चारों तरफ घेराबंदी कर दी.
आरोपी ने की फायरिंग
पुलिस टीम को देखकर आरोपी शिवांजय राजपूत ने फायरिंग शुरू कर दी. उसने पुलिस की टीम पर तीन फायर किया. उसकी फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी दो राउंड गोली चलाई. इनमें से एक गोली आरोपी के पैर में लग गई. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी राजपूत को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उसके पास से 315 बोर का देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
सागर में हुई घटना को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज भी एक अपराधी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। हमारी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि कानून-व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई… pic.twitter.com/se7gaHKGEH
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 13, 2026
मुख्यमंत्री ने की भी पुष्टि
वहीं सीएम मोहन यादव ने भी पुष्टि की है, कि सागर जहरीली शराब कांड मामले में दूसरे आरोपी का भी आज शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है. ऐसे में अब हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि अब हर अपराधी के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, जहरीली शराब पीने से लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है. मिली जानकारी के मुताबिक, 46 मरीजों का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है.
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