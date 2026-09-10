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सागर जहरीली शराब कांड पर CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन: न्यायिक जांच के आदेश, संभागायुक्त और IG बदले!

सागर में अवैध शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के साथ तथ्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो सके.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 10, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:51 AM IST
सागर जहरीली शराब कांड पर CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन: न्यायिक जांच के आदेश, संभागायुक्त और IG बदले!

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