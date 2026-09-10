सागर जहरीली शराब कांड पर CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन: न्यायिक जांच के आदेश, संभागायुक्त और IG बदले!

सागर और आसपास के जिलों (जैसे बैतूल और दमोह) में अब आबकारी और पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. हालांकि, स्थानीय निवासियों और जानकारों का कहना है कि महज निचले स्तर की जब्ती से काम नहीं चलेगा. मुख्य सवाल यही है कि दूसरे राज्यों या जिलों से अवैध रूप से लाई जा रही मिलावटी शराब का मुख्य सरगना कौन है और स्थानीय स्तर पर इसे शह कौन दे रहा था? न्यायिक जांच के आदेश के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे अवैध शराब तंत्र का सच सामने आएगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा.