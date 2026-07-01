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राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने 'हनुमान जी' को सौंपा ज्ञापन, सरकार की बुद्धि ठीक करने की लगाई गुहार

Sagar News: सागर जिले के देवरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हुए विवाद पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और किसी सरकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बजाय भगवान हनुमान को ज्ञापन सौंपा.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:46 AM IST
राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने 'हनुमान जी' को सौंपा ज्ञापन, सरकार की बुद्धि ठीक करने की लगाई गुहार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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