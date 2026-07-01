राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने 'हनुमान जी' को सौंपा ज्ञापन, सरकार की बुद्धि ठीक करने की लगाई गुहार

कांग्रेस ने हनुमान जी को सौंपा ज्ञापन

दरअसल, देवरी में कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हुए विवाद पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच देवरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी दफ्तरों में धरना देने या ज्ञापन सौंपने जैसे आम तरीकों के बजाय एक अलग तरीका अपनाया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बाद में एक हनुमान मंदिर जाकर भगवान हनुमान को प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि मिलने और इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की प्रार्थना भी की.