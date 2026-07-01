राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने 'हनुमान जी' को सौंपा ज्ञापन, सरकार की बुद्धि ठीक करने की लगाई गुहार

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अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा और चंदा घोटाले को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है. विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को निशाना बना रहा है. इसी बीच मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र से विरोध प्रदर्शन की एक बेहद अनोखी और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर एक अलग ही अंदाज अपनाया है.
कांग्रेस ने हनुमान जी को सौंपा ज्ञापन
दरअसल, देवरी में कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हुए विवाद पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच देवरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी दफ्तरों में धरना देने या ज्ञापन सौंपने जैसे आम तरीकों के बजाय एक अलग तरीका अपनाया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बाद में एक हनुमान मंदिर जाकर भगवान हनुमान को प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि मिलने और इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की प्रार्थना भी की.
सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी
बताया जा रहा है कि देर शाम देवरी में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए. हालांकि, किसी सरकारी दफ़्तर या प्रशासनिक अधिकारी के पास जाने के बजाय यह रैली देवरी के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की ओर बढ़ी. अपनी मांगों का ज्ञापन तहसील दफ़्तर या प्रशासनिक कर्मचारियों को सौंपने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे सीधे संकटमोचन हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दिया.
सरकार की बुद्धि ठीक करने की लगाई गुहार
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान से प्रार्थना की कि वे सरकार को सद्बुद्धि दें ताकि राम मंदिर मुद्दे से जुड़े कथित घोटालों को रोका जा सके. मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने अयोध्या में चढ़ावे से जुड़े घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया और इस घटना पर गहरा अफसोस जताया. कांग्रेस का यह अनोखा और भक्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.
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