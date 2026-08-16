सागर में फर्जी फर्मों का साइबर गिरोह पकड़ा, 5.50 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

16 फर्मों के नाम आए सामने

पुलिस की जांच में 16 से ज्यादा संदिग्ध फर्मों के नाम सामने आए हैं. इनमें ग्लैमर इंटरप्राइजेस, भूपेंद्र इंटरप्राइजेस, सूर्या इंटरप्राइजेस, समृद्धि टूर एंड ट्रेवल्स, लवली स्वीट एंड मसाला चाट सेंटर, कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सागर ट्रेडर्स, अनुभव ट्रेडर्स और राजपूत इंटरप्राइजेस शामिल हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है. वहीं, तीन अन्य नामजद आरोपियों अमित विश्वकर्मा, विपिन गिरी और भोपाल निवासी स्वर्णेंद्र पांडे की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस बैंक अधिकारियों और फर्म पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है.