सागर में फर्जी फर्मों का साइबर गिरोह पकड़ा, 5.50 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

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Sagar Police News: मध्य प्रदेश की सागर पुलिस ने साइबर अपराध और ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह बेरोजगार युवाओं और आम लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर फर्जी फर्में पंजीकृत करवाता था. इसके बाद निजी बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन को अंजाम दिया जाता था. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के तीन अन्य सदस्य फिलहाल फरार हैं. प्राथमिक जांच में अब तक 16 से अधिक फर्जी फर्मों और 5.50 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है.
फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब मकरोनिया निवासी रोहित पटेल ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई. फरियादी ने बताया कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बिना उसकी जानकारी के 'ग्लैमर इंटरप्राइजेस' नाम की फर्जी फर्म बनाई गई और फेडरल बैंक की मकरोनिया शाखा में करंट अकाउंट खोल दिया गया. जब पुलिस ने खाते का विश्लेषण किया, तो पता चला कि बीते छह महीनों के भीतर इस खाते से करीब 90 लाख रुपये का लेन-देन किया गया था. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई.
युवाओं को बनाया निशाना
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों धर्मेंद्र नाहर निवासी छतरपुर और सोनू दांगी निवासी सागर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मुख्य आरोपी धर्मेंद्र नाहर ने बताया कि उसने यह काम भोपाल निवासी अमित विश्वकर्मा से मुंबई में सीखा था. आरोपी ने बताया कि, अमित ने उसे बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से आने वाले पैसों को ठिकाने लगाने और सर्कुलेट करने के लिए 'म्यूल बैंक खातों' की जरूरत होती है. इसके बाद आरोपियों ने सागर और भोपाल के साथियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया.
16 फर्मों के नाम आए सामने
पुलिस की जांच में 16 से ज्यादा संदिग्ध फर्मों के नाम सामने आए हैं. इनमें ग्लैमर इंटरप्राइजेस, भूपेंद्र इंटरप्राइजेस, सूर्या इंटरप्राइजेस, समृद्धि टूर एंड ट्रेवल्स, लवली स्वीट एंड मसाला चाट सेंटर, कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सागर ट्रेडर्स, अनुभव ट्रेडर्स और राजपूत इंटरप्राइजेस शामिल हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है. वहीं, तीन अन्य नामजद आरोपियों अमित विश्वकर्मा, विपिन गिरी और भोपाल निवासी स्वर्णेंद्र पांडे की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस बैंक अधिकारियों और फर्म पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है.
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