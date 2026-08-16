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सागर में फर्जी फर्मों का साइबर गिरोह पकड़ा, 5.50 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

Sagar Cyber ​​Crime: सागर पुलिस ने बेरोजगारों के दस्तावेजों से फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों का संदिग्ध लेन-देन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. जांच में 16 से अधिक फर्म और 5.50 करोड़ रुपये के लेन-देन सामने आए.

Written ByMahendra Dubey
Published: Aug 16, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:34 PM IST
सागर में फर्जी फर्मों का साइबर गिरोह पकड़ा, 5.50 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा
Image Credit: ZEE MEDIA

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