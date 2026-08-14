Add Zee Business As A Preferred Source
App

ना OTP आया ना कोई मैसेज...फिर भी खाते से निकल गए 1.76 लाख रुपए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से ठगी

सागर में साइबर ठगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैने बैंक खाते से तीन ट्रांजेक्शन के जरिए 1 लाख 76 हजार 902 रुपए निकाल लिए. हैरानी की बात यह रही कि रकम निकलने के बाद भी बैंक की ओर से कोई मैसेज नहीं आया.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 14, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:03 AM IST
ना OTP आया ना कोई मैसेज...फिर भी खाते से निकल गए 1.76 लाख रुपए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से ठगी

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बड़वानी दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, समस्याओं का ऑन द स्पॉट होगा समाधान
2
3
4
5