ना OTP आया ना कोई मैसेज...फिर भी खाते से निकल गए 1.76 लाख रुपए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से ठगी

दान के लिए जमा किए थे पैसे

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यह राशि मंदिर में दान करने के लिए जमा कर रहे थे. आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते से यह रकम निकाल ली. खास बात यह है कि रकम निकलने के दौरान उनके मोबाइल पर बैंक की ओर से कोई ट्रांजेक्शन मैसेज नहीं आया. इसके अलावा किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन या कॉल भी प्राप्त नहीं हुआ. ठगी की जानकारी मिलने के बाद ताराचंद जैन और उनके बेटे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी नरेंद्र सोलंकी से शिकायत की. उन्होंने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ठगी गई राशि वापस दिलाने की मांग की है. शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है.