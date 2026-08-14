ना OTP आया ना कोई मैसेज...फिर भी खाते से निकल गए 1.76 लाख रुपए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से ठगी

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सागर में साइबर ठगों ने इस बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को निशाना बनाया है. उनके बैंक खाते से तीन ट्रांजेक्शन के जरिए 1 लाख 76 हजार 902 रुपए निकाल लिए गए. रकम निकलने के बावजूद उनके मोबाइल पर बैंक की ओर से किसी तरह का मैसेज नहीं आया. ठगी का पता चलने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन अपने बेटे संतोष जैन के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है.
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन का कटरा बाजार स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में करीब 80 वर्षों से खाता है. इसी खाते में उनकी पेंशन आती है।उनके बेटे संतोष जैन बैंक पहुंचे और खाते की जानकारी ली. इस दौरान खाते में जमा राशि कम मिली. बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि खाते से तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए राशि निकाली गई है. पहले ट्रांजेक्शन में 1 लाख रुपए, दूसरे में 2 रुपए और तीसरे ट्रांजेक्शन में 76 हजार 900 रुपए निकाले गए। इस तरह कुल 1 लाख 76 हजार 902 रुपए खाते से गायब हो गए.
दान के लिए जमा किए थे पैसे
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यह राशि मंदिर में दान करने के लिए जमा कर रहे थे. आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते से यह रकम निकाल ली. खास बात यह है कि रकम निकलने के दौरान उनके मोबाइल पर बैंक की ओर से कोई ट्रांजेक्शन मैसेज नहीं आया. इसके अलावा किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन या कॉल भी प्राप्त नहीं हुआ. ठगी की जानकारी मिलने के बाद ताराचंद जैन और उनके बेटे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी नरेंद्र सोलंकी से शिकायत की. उन्होंने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ठगी गई राशि वापस दिलाने की मांग की है. शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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