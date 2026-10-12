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दमोह और सागर को 6500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव बोले- सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, समृद्धि का मार्ग

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दमोह जिले को नई सड़कों की सौगत मिल रही है. इनमें दमोह-कटनी और दमोह-सागर फोर लेन रोड शामिल हैं. इनकी संयुक्त लागत साढ़े छह हजार करोड़ रूपये से अधिक है. इसके अतिरिक्त बांदकपुर में देव श्री जागेश्वर नाथ लोक के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:19 PM IST
दमोह और सागर को 6500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव बोले- सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, समृद्धि का मार्ग

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