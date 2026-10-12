/दमोह और सागर को 6500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव बोले- सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, समृद्धि का मार्ग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य के प्रमुख नगरों और जिला मुख्यालयों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है. अच्छी सड़कें विकास की संभावनाओं को साकार कर देती हैं. क्षेत्र विकास के लिये दमोह-सागर, दमोह-कटनी मार्ग को फोरलेन करने के लिए मंजूरी दी गई. इससे दोनों जिला मुख्यालयों के बीच आवागमन की सुविधा बढ़ेगी. मड़ियादो- रजपुरा और मड़ियादो-बनार- किशनगढ़ मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा. दमोह- बांदकपुर मार्ग सहित तीन आरओबी का कार्य भी शीघ्र पूरा हो रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में बेहतर सड़क, अच्छी शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें. सागर और दमोह के बीच लगभग 2 हजार करोड़ की लागत से वर्तमान 76.83 किलोमीटर मार्ग को चार लेन किया जाएगा. इस परियोजना में 4 बायपास भी बनाए जाएंगे.