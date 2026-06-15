सागर जिले की ऐतिहासिक नगरी देवरी का नाम बदलने से उसकी दो सदी पुरानी पहचान वापस मिलने जा रही है. इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि देवरी का प्राचीन नाम देवपुरी ही था. साल 1813 की बात है देवपुरी में भीषण आग लगी थी और इस आग ने पुरे नगर को नष्ट कर दिया. आग लगने के बाद फिर से देवपुरी का पुनर्निर्माण हुआ और समय के साथ देवपुरी का नाम धीरे-धीरे अपभ्रंश होकर देवरी हो गया. अब लोगों को कहना है कि करीब 200 साल बाद उनको उनका पुराना इतिहास मिलने जा रहा है.