राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली पहुंचे और लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी करने के साथ ही करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी. इसके साथ ही सीएम मोहन याद ने देवरी का नाम बदलकर 'देवपुरी' करने की घोषणा भी की. देवरी का नाम बदलकर देवपुरी किए जाने की घोषणा को लोग अपनी विरासत और गौरव से जोड़कर देख रहे हैं. यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है.
विधायक की मांग पर सीएम का ऐलान
लंबे समय से देवरी के लोगों की मांग थी कि इसका नाम बदलकर देवपुरी किया जाए और यह मुद्दा देवरी के विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने सीएम मोहन यादव के सामने उठाया. इस मांग को सीएम ने स्वीकार कर लिया और कहा कि आप कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाइए, हम देवरी को देवपुरी बनाएंगे. देवरी के लोगों का कहना है कि देवपुरी नाम से नगर की गरिमा और सम्मान को मजबूती मिलेगी.
देवरी को मिलने जा रही 200 साल पुरानी पहचान
सागर जिले की ऐतिहासिक नगरी देवरी का नाम बदलने से उसकी दो सदी पुरानी पहचान वापस मिलने जा रही है. इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि देवरी का प्राचीन नाम देवपुरी ही था. साल 1813 की बात है देवपुरी में भीषण आग लगी थी और इस आग ने पुरे नगर को नष्ट कर दिया. आग लगने के बाद फिर से देवपुरी का पुनर्निर्माण हुआ और समय के साथ देवपुरी का नाम धीरे-धीरे अपभ्रंश होकर देवरी हो गया. अब लोगों को कहना है कि करीब 200 साल बाद उनको उनका पुराना इतिहास मिलने जा रहा है.
देवरी के लिए सीएम मोहन यादव की प्रमुख घोषणाएं
नाम बदलने की घोषणा के साथ ही सीएम मोहन यादव ने देवली को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देवरी में आज लगभग 200 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन किए गए हैं. केसली में सांदीपनि विद्यालय बनेगा. चिरचिटा में हाईस्कूल का उन्नय किया जाएगा. शासकीय हाईस्कूल देवरी का उन्नयन. कृषि उपज मंडी केसली का नाम रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर होगा. देवरी में 100 बेड का बड़ा अस्पताल बनेगा.
केसली ब्लॉक में 563 करोड़ लागत से नया जलाशय बनेगा. राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंचाई का रकबा 44 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है. अगले ढाई वर्ष में यह रकबा 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा.देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी बनेगी. देवरी शासकीय महाविद्यालय में कला और वाणिज्य के संकाय शुरू किए जाएंगे.देवखंडेरा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा. गौरझांवर पंचायत को नगर पंचायत बनाया जाएगा. केसली को नगर पंचायत बनाया जाएगा.