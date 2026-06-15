Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM मोहन यादव ने कर दी घोषणा, MP में अब इस शहर का नाम होगा देवपुरी; 200 साल पुराना है इतिहास

Deori to be Renamed Devpuri: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के देवरी का नाम बदलकर 'देवपुरी' करने की घोषणा भी की है. इसके बाद लोगों को कहना है कि करीब 200 साल बाद उनको उनका पुराना इतिहास मिलने जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:24 AM IST
CM मोहन यादव ने कर दी घोषणा, MP में अब इस शहर का नाम होगा देवपुरी; 200 साल पुराना है इतिहास

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाकाल मंदिर में बना महा-रिकॉर्ड! एक ही दिन में 2,47,894 लाख भक्तों ने किए दर्शन
ujjain news24 min ago
2
bhopal news2 hrs ago
3
MP Breaking News LIVE3 hrs ago
4
satna news3 hrs ago
5
bhopal news1:26 AM IST