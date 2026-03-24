मन्नत पूरी हुई तो भक्त ने शरीर को बना लिया 'खेत', सीने पर स्थापित कराए जवारे

Sagar News: कहते हैं कि मां से सच्चे दिल मांगी गई हर दुआ कबूल होती है. मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है. जो भी भक्त उसके द्वार पर पहुंचता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है. कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के सागर जिले के अभिषेक प्रजापति के साथ. इस चैत्र नवरात्रि के अवसर पर वे सुर्खियों में बने हुए हैं. अभिषेक ने मां से संतान सुख की दुआ मांगी थी जिसके बदले उन्होंने कठिन संकल्प लिया था . मां ने उनकी अराधना पूरी की और अभिषेक बीते 2 साल से इस संकल्प को निभा रहे हैं.

शरीर में कराए जवारे स्थापित

ऐसा दृश्य बेहद कम देखने को मिलता है और जब ऐसा नजारा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि किसी कि बड़ी मनोकामना पूरी हुई है. सागर जिले के देवरी के अभिषेक प्रजापति की मनोकामना पूरी हुई तो उन्होंने अपने संकल्प के तौर पर शरीर पर जवारे स्थापित कराए हैं. अभिषेक का कहना है कि उन्होंने नवरात्र के पहले दिन शरीर पर जवारे स्थापित कराया है अब नवमी को इनका विसर्जन करेंगें.

2 साल से पूरा कर रहे अपना संकल्प

अभिषेक ने बताया कि करीब 2 साल से वे अपने इस संकल्प को पूरा कर रहा हैं. नवरात्री पर नो दिनों तक एक जगह पर लेटकर अपने शरीर में जवारे स्थापित कराए हुए है. इस दृश्य को देखने को लिए बड़ी संख्या में लोग सागर पहुंच रहे हैं. नवरात्र के अवसर पर हो रही यहां भीड़ देखने लायक है. लोग उत्सुकता के साथ अभिषेक को देखने और उनके संकल्प को समझने पहुंच रहे हैं. अभिषेक को इस कदर देख भक्तों की आस्था मां के प्रति और बढ़ती देखी जा सकती है.

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बीजासेन माता के पास लगाई अर्जी

दरअसल, अभिषेक के घर के पास ही बीजासेन देवी का मंदिर और देवालय है. यहां दूर-दूर से लोग आते हैं और नवरात्र में यहां सैकड़ों लोगों के घट खप्पर और जवारे रखे जाते हैं. अभिषेक ने इसी दिवाले में बीजासेन माता के पास संतान सुख की अर्जी लगाई थी. दो साल पहले उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. अभिषेक की अर्जी पूरी हुई और अभिषेक ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माता के दरबार में वचन निभाया और दो सालों से वो ये वादा निभा रहे हैं. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, सागर