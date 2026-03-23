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सागर कार अग्निकांड का पर्दाफाश, डॉक्टर पति ही निकला पत्नी का कातिल, एक्सीडेंट का ड्रामा रचने वाले 3 गिरफ्तार

Sagar Car Accident Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां बहुचर्चित कार अग्निकांड केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि यह एक सोची-समझी साजिश थी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:40 PM IST
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Sagar Car Fire Case
Sagar Car Fire Case

Sagar Car Fire Case: सागर के सानोधा में हुए बहुचर्चित कार अग्निकांड मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिस घटना को पहले सड़क हादसा और सीएनजी किट में आग लगने का मामला बताया जा रहा था. दरअसल, यह एक सुनियोजित हत्या निकली. इस मामले में मृतका के पति डॉ. नीलेश पटेल को मुख्य आरोपी बनाते हुए पुलिस ने उसे और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम द्वारा की गई जांच में सामने आया कि मृतका सीमा की मौत किसी दुर्घटना में नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई हत्या का परिणाम थी. आरोपी डॉ. नीलेश ने पूछताछ में कबूल किया कि उसका अपने ही पड़ोस में रहने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस अवैध संबंध की जानकारी जब उसकी पत्नी सीमा को हुई, तो दंपत्ति के बीच लगातार विवाद होने लगे थे.

सोची-समझी साजिश रची
घरेलू कलह से परेशान होकर आरोपी ने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात डॉ. नीलेश ने पहले सीमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने इस अपराध को छिपाने और इसे एक हादसे का रूप देने के लिए सोची-समझी साजिश रची.

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परजिनों ने दी झूठी जानकारी
आरोपी ने सबसे पहले मृतका के परिजनों को फोन कर झूठी जानकारी दी कि सीमा को अचानक हार्ट अटैक आया है और वह उसे अस्पताल लेकर जा रहा है. इसके बाद उसने अपनी क्लीनिक में काम करने वाले दो कर्मचारियों को साथ लिया और कार में आग लगाने की योजना को अंजाम दिया. तीनों ने मिलकर कार में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, ताकि यह घटना एक दुर्घटना प्रतीत हो.

विस्फोट से लगी आग
घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए बयान दिया कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें लगी सीएनजी किट में विस्फोट होने से आग लग गई. हालांकि, पुलिस को शुरुआत से ही इस कहानी पर संदेह था. मौके का निरीक्षण और फॉरेंसिक जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पुलिस की शंका को और गहरा कर दिया.

साजिश का खुलासा
जांच में पाया गया कि कार की अपेक्षा मृतका का शव अधिक बुरी तरह जला हुआ था, जो सामान्य दुर्घटना के मामलों से मेल नहीं खाता था. इसके अलावा, घटनास्थल और परिस्थितियों में भी कई विसंगतियां सामने आईं. इसके बाद पुलिस ने जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

पुलिस जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस ने डॉ. नीलेश पटेल सहित उसके दोनों सहयोगियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है, वहीं पुलिस इस मामले के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही है.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर

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