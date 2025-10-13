दहेज की मांग से तंग आकर नवविवाहिता ने कुएं में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखे दर्द भरे शब्द

Sagar Woman Suicide Note: मध्य प्रदेश के सागर जिले से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बंडा थाना क्षेत्र के मुड़ारी गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता ने दहेज की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी. रविवार सुबह गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने कुएं में एक महिला का शव देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान पिंकी आठ्या के रूप में की गई. बताया जा रहा है कि पिंकी की शादी साल 2021 में हुई थी और तभी से वह ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी.

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पिंकी ने अपने पति हरिकिशन और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नोट में उसने लिखा कि उसके मायके वालों ने शादी में दहेज के रूप में गाड़ी और छह लाख रुपये दिए थे, लेकिन फिर भी उसे लगातार ताने दिए जाते थे. पति और ससुराल वाले उसे अक्सर मारते-पीटते थे और उसके पिता को भी अपशब्द कहते थे. पिंकी ने लिखा “आज फिर बहुत मारा, अब हिम्मत नहीं बची” इन शब्दों से साफ झलकता है कि वह कितनी पीड़ा में जी रही थी.

पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी

सुसाइड नोट में पिंकी ने यह भी बताया कि उसका पति कई बार उसे कुएं में गिराने की कोशिश कर चुका था. वह न तो फोन करने देता था और न ही किसी से बात करने देता था. पिंकी ने लिखा कि उसने कई बार सोचा कि पति सुधर जाएगा, इसलिए शिकायत नहीं की, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए. अंत में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया. यह दर्दभरी चिट्ठी अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है.

शव का पोस्टमॉर्टम करवाया

थाना प्रभारी अंजलि उदेनिया ने बताया कि पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मौके से मिला सुसाइड नोट और पिंकी की हथेली पर लिखे कुछ नाम साक्ष्य के रूप में जब्त किए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारी ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. गांव के लोगों का कहना है कि पिंकी सीधी-सादी और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन ससुराल में लगातार हो रही यातनाओं ने उसकी जिंदगी छीन ली.

