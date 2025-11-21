शादी से ठीक पहले दर्दनाक मौत… जब पुलिस ने उठाया परत-दर-परत पर्दा, तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच

Sagar Driver Murder Case: एमपी के सागर में हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया. भीड़भाड़ वाले बाजार में एक कार ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. घटना इतनी अचानक और खौफनाक थी कि लोगों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. मरने वाला ड्राइवर दीपचंद साहू मात्र कुछ ही दिनों बाद शादी करने वाला था, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन कुछ पलों में सब मातम में बदल गया. 17 नवंबर की शाम वह कार की खराबी ठीक कराने भगवान गंज क्षेत्र में गया था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया.

कैंट थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज एवं साइबर तकनीक की मदद से छानबीन शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. ड्राइवर दीपचंद की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी और सुपारी देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उस शिक्षिका का पति था जिसकी कार दीपचंद पिछले पांच साल से चला रहा था. आरोपी पति अनिल खटीक को शक था कि उसकी पत्नी और ड्राइवर के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं. इसी शक ने उसे अपराधियों से सौदा करने तक पहुंचा दिया. पुलिस के मुताबिक अनिल ने एक लाख रुपये में दीपचंद की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद बदमाशों ने योजना बनाकर हमला किया.

पूरा मामला हो गया साफ

पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सागर और दमोह जिले के युवक शामिल हैं और तीन नाबालिग भी पकड़े गए हैं. एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और इलाके में मिले सुरागों की मदद से पुलिस हत्यारों तक पहुंची. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला साफ हो गया कि यह हत्या पूरी तरह शक और अवैज्ञानिक सोच का नतीजा थी. पुलिस अब केस को मजबूत सबूतों के आधार पर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में ऐसा संदेश जाए कि कोई भी अपराध कितना भी योजना बनाकर क्यों न किया जाए, कानून के हाथ उससे तेज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!