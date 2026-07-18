/शराबी पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, आरोपी फरार

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर पुलिस स्टेशन इलाके से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गेंहूनरास चौराहा इलाके में नशे में धुत एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जब वह रात में गहरी नींद में सो रही थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया. सूचना मिलने पर जैसीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश कर रही है.
शराबी पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या
दरअसल, आरोपी मनोहर सेन एक सैलून चलाता है और उसे शराब की लत है. बीती रात उसकी पत्नी रश्मि सेन घर पर सो रही थी. इसी दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से उस पर बेरहमी से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक भाग चुका था. पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
चार बच्चों का रोरोकर बुरा हाल
मृतक महिला के चार बच्चे हैं, जो अपनी मां की हत्या के बाद गहरे सदमे में हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और शोक का माहौल है. जैसीनगर पुलिस फिलहाल आरोपी पति की तलाश कर रही है. हत्या के पीछे घरेलू विवाद मुख्य वजह मानी जा रही है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
सागर से दूसरी खबर
इस बीच सागर के बंडा पुलिस स्टेशन इलाके के टिंसी में एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. बाइक पर सवार इन तीनों युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. भारी बारिश के दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल युवकों को देखा और पुलिस को सूचना दी. हालांकि पुलिस ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया. देर रात इन तीनों युवकों की पहचान 20 वर्षीय धनप्रसाद अहिरवार, 19 वर्षीय आर्यन आथ्या और 19 वर्षीय रोहित लोधी के तौर पर हुई. वे दलपतपुर के पास बेई गांव के रहने वाले दोस्त थे और बांडा से अपने गांव लौटते समय इस हादसे का शिकार हो गए.
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