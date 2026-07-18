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शराबी पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, आरोपी फरार

सागर जिले के जैसीनगर पुलिस स्टेशन इलाके में नशे में धुत एक पति ने घर में सो रही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:21 PM IST
शराबी पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, आरोपी फरार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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