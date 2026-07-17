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ये कैसी शिक्षा व्यवस्था? सागर के एक स्कूल में 87 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 टीचर, दूसरे में एक भी छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक तैनात!

मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील के ग्राम बेलई की शासकीय स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है. 87 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है और स्कूल भवन भी जर्जर हो चुका है. वहीं, इसी तहसील के एक दूसरे स्कूल में एक भी छात्र नहीं है, लेकिन वहां शिक्षक पदस्थ हैं.

Written ByMahendra Dubey
Published: Jul 17, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:06 PM IST
ये कैसी शिक्षा व्यवस्था? सागर के एक स्कूल में 87 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 टीचर, दूसरे में एक भी छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक तैनात!

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