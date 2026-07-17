/ये कैसी शिक्षा व्यवस्था? सागर के एक स्कूल में 87 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 टीचर, दूसरे में एक भी छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक तैनात!

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मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी दावों की जमीनी हकीकत को पूरी तरह बयां कर रही है. बीना तहसील के ग्राम बेलई स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में इन दिनों शिक्षा का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है. इस स्कूल में कक्षा छठी, 7वीं और 8वीं को मिलाकर कुल 87 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सभी विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी महज एक महिला टीचर के कंधों पर है.
हद तो तब हो जाती है जब इसी तहसील के दूसरे गांव मुरियाना के प्राथमिक विद्यालय में एक भी छात्र दर्ज नहीं है, लेकिन वहां बकायदा एक शिक्षक की ड्यूटी लगी हुई है. ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां बच्चों को शिक्षकों की जरूरत है वहां शिक्षक नहीं, और जहां छात्र ही नहीं हैं वहां शिक्षक तैनात हैं. यह गंभीर अव्यवस्था शिक्षा व्यवस्था की हकीकत और सरकारी दावों की पोल खोल रही है.
जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे
स्कूल की छात्रा अमृता और काजल अहिरवार ने बताया कि पिछले दो सालों से वे केवल एक ही टीचर से सारे विषय पढ़ने को मजबूर हैं. जब मुख्य शिक्षिका प्रशासनिक कार्यों या किसी अन्य वजह से व्यस्त रहती हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है. परेशानी सिर्फ शिक्षकों की कमी तक सीमित नहीं है. स्कूल की बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. छात्रों के मुताबिक, बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और हाल ही में रविवार के दिन छत का एक बड़ा हिस्सा (प्लास्टर) नीचे गिर गया था, जिससे बच्चे हर दिन किसी अनहोनी के डर के साए में बैठने को मजबूर हैं.
40% दिव्यांग, फिर भी पूनम तिवारी अकेले संभाल रहीं स्कूल
स्कूल में पदस्थ एकमात्र महिला शिक्षिका पूनम तिवारी स्वयं 40 प्रतिशत दिव्यांग हैं. इसके बावजूद वह बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ स्कूल के तमाम प्रशासनिक कार्यों और कागजी कार्रवाई का जिम्मा भी अकेले ही संभाल रही हैं. पूनम तिवारी का कहना है कि वह खुद 40 प्रतिशत दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बावजूद अध्यापन के साथ-साथ सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं. शिक्षकों की कमी की जानकारी कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ.
अधिकारियों का क्या कहना है?
इस पूरे मामले पर संकुल प्राचार्य सुनीता अहिरवार का कहना है कि उन्हें इस अव्यवस्था की जानकारी मिली है. अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकारी पोर्टल खोल दिया गया है और उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों के भीतर स्कूल में दो अतिरिक्त शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करा दी जाएगी. इसके साथ ही जर्जर भवन के संबंध में भी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी कर उचित कार्यवाही की मांग की जा रही है.
ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जहां बच्चों को शिक्षकों की जरूरत है वहां शिक्षक नहीं, और जहां छात्र ही नहीं हैं वहां शिक्षक तैनात हैं. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर अव्यवस्था को कब तक दूर कर पाता है.