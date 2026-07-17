/ये कैसी शिक्षा व्यवस्था? सागर के एक स्कूल में 87 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 टीचर, दूसरे में एक भी छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक तैनात!

स्कूल की छात्रा अमृता और काजल अहिरवार ने बताया कि पिछले दो सालों से वे केवल एक ही टीचर से सारे विषय पढ़ने को मजबूर हैं. जब मुख्य शिक्षिका प्रशासनिक कार्यों या किसी अन्य वजह से व्यस्त रहती हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है. परेशानी सिर्फ शिक्षकों की कमी तक सीमित नहीं है. स्कूल की बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. छात्रों के मुताबिक, बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और हाल ही में रविवार के दिन छत का एक बड़ा हिस्सा (प्लास्टर) नीचे गिर गया था, जिससे बच्चे हर दिन किसी अनहोनी के डर के साए में बैठने को मजबूर हैं.