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'पैसे नहीं दिए तो घोंप दिया चाकू'...सागर में बुजुर्ग पर हमले का वीडियो वायरल, 4 आरोपियों पर केस

Sagar Crime News: मध्य प्रदेश के सागर शहर में एक बुजुर्ग पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है. घनश्याम राय नामक बुजुर्ग के शरीर में चाकू धंसा होने के बावजूद वह खून से लथपथ सड़क पर चलते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 31, 2026, 05:49 PM IST
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Sagar Knife Attack
Sagar Knife Attack

Sagar Knife Attack: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बुजुर्ग पर हुए जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. शरीर में चाकू धंसा होने के बावजूद बुजुर्ग खून से लथपथ हालत में सड़क पर पैदल चलते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बुजुर्ग घनश्याम राय रात के समय अपने घर जा रहे थे. इसी दौरान मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ी माता वल्लभ नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने उन्हें रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे. जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया.

सीसीटीवी की जांच की शुरू
हमले में एक चाकू उनके शरीर में धंस गया और बाहर नहीं निकल पाया. घायल अवस्था में भी घनश्याम राय मदद की तलाश में पैदल चलते रहे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें देखा और बाइक पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद मोतीनगर पुलिस ने पीड़ित से संपर्क किया और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की.

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बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज
जांच में सामने आया कि चार बदमाश इस वारदात में शामिल थे. एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि पीड़ित के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. फिलहाल घायल बुजुर्ग का अस्पताल में उपचार जारी है. घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच चिंता और चर्चा का माहौल है.

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