घूसखोर EPFO के पूर्व रीजनल कमिश्नर को 5 साल की सजा, कोर्ट ने कहा-कैंसर की तरह है रिश्वतखोरी

FSL रिपोर्ट

सागर स्थित फॉरेंसिक लैब (FSL) ने वॉइस सैंपल की जांच कर पुष्टि की कि रिकॉर्डिंग में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी और आवाज आरोपी अधिकारी की ही थी. आरोपी पक्ष की ओर से उसकी मां को कैंसर होने और स्वयं के अस्वस्थ होने का हवाला देकर कम सजा की अपील की गई थी. इस पर अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो समय रहते न रोकी जाए तो पूरे प्रशासनिक ढांचे को नष्ट कर सकती है. एक वरिष्ठ पद पर बैठे अधिकारी का काम कर्मचारियों व मजदूरों के हितों की रक्षा करना था, न कि उनका शोषण करना. ऐसे गंभीर मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा. इस पूरे ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व तत्कालीन निरीक्षक (वर्तमान डीएसपी) उमा नवल आर्य ने किया था. अधिकारियों के मुताबिक, बरामदगी की राशि के लिहाज से यह सागर संभाग की ऐतिहासिक ट्रैप कार्रवाई मानी जा रही है. कोर्ट के इस निर्णय का शिकायतकर्ता और स्थानीय व्यवसायियों ने स्वागत किया है.