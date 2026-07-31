घूसखोर EPFO के पूर्व रीजनल कमिश्नर को 5 साल की सजा, कोर्ट ने कहा-कैंसर की तरह है रिश्वतखोरी

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सागर जिले में ईओडब्ल्यू (EOW) की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में विशेष अदालत ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सागर के तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को बीड़ी कारोबारी से 5 लाख रुपये की घूस लेने और जुर्म साबित होने पर 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 5 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आरोपी द्वारा बीमारी और पारिवारिक कारणों से मांगी गई राहत की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समाज में भ्रष्टाचार प्लेग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की तरह पैर पसार रहा है.
ये था पूरा विवाद?
ये मामला वर्ष 2022 का है. प्रसिद्ध बीड़ी निर्माता कंपनी मेसर्स बीआर एंड कंपनी के साझेदार अनिरुद्ध पिंपलापुरे ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि प्रतिष्ठान के निरीक्षण के बाद अनुकूल रिपोर्ट तैयार करने और भारी-भरकम पेनाल्टी से बचाने के नाम पर तत्कालीन रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार ने 10 लाख रुपये की अनुचित मांग रखी थी. शिकायत की पुष्टि के बाद ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की
शिकायतकर्ता को डिजिटल रिकॉर्डर देकर भेजा गया, जिसमें 10 लाख रुपये की रकम दो किस्तों (5-5 लाख) में तय होने की बात रिकॉर्ड हुई. 5 जून 2022 को ईओडब्ल्यू की टीम ने तत्कालीन कमिश्नर को सनराइज टाउन स्थित उनके शासकीय आवास से 5 लाख रुपये की पहली किस्त स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया.
ऐसे खुली पोल
विशेष न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत में अभियोजन पक्ष (विशेष डीपीओ एलपी कुर्मी व सहायक संचालक अरुण मिश्रा) ने मजबूत डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किए. नोटों को छूने के बाद आरोपी के हाथ Sodium Carbonate के घोल में डलवाए गए, जिससे पानी का रंग तुरंत गुलाबी हो गया. जब्त किए गए 500-500 के करेंसी नोटों के सीरियल नंबर पंचनामे में दर्ज नंबरों से शत-प्रतिशत मैच हुए.
FSL रिपोर्ट
सागर स्थित फॉरेंसिक लैब (FSL) ने वॉइस सैंपल की जांच कर पुष्टि की कि रिकॉर्डिंग में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी और आवाज आरोपी अधिकारी की ही थी. आरोपी पक्ष की ओर से उसकी मां को कैंसर होने और स्वयं के अस्वस्थ होने का हवाला देकर कम सजा की अपील की गई थी. इस पर अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो समय रहते न रोकी जाए तो पूरे प्रशासनिक ढांचे को नष्ट कर सकती है. एक वरिष्ठ पद पर बैठे अधिकारी का काम कर्मचारियों व मजदूरों के हितों की रक्षा करना था, न कि उनका शोषण करना. ऐसे गंभीर मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा. इस पूरे ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व तत्कालीन निरीक्षक (वर्तमान डीएसपी) उमा नवल आर्य ने किया था. अधिकारियों के मुताबिक, बरामदगी की राशि के लिहाज से यह सागर संभाग की ऐतिहासिक ट्रैप कार्रवाई मानी जा रही है. कोर्ट के इस निर्णय का शिकायतकर्ता और स्थानीय व्यवसायियों ने स्वागत किया है.
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