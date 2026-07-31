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घूसखोर EPFO के पूर्व रीजनल कमिश्नर को 5 साल की सजा, कोर्ट ने कहा-कैंसर की तरह है रिश्वतखोरी

सागर में रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन EPFO क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अदालत ने राहत की अर्जी भी खारिज कर दी.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Jul 31, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:50 PM IST
घूसखोर EPFO के पूर्व रीजनल कमिश्नर को 5 साल की सजा, कोर्ट ने कहा-कैंसर की तरह है रिश्वतखोरी

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