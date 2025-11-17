MP के इस जिले में लोगों को आ रही कलेक्टर की फ्रेंड रिक्वेस्ट, डीएम बोले-सतर्क रहिए

Collector Fake Facebook ID: सायबर ठगो के निशाने पर अब अधिकारी भी होते हैं, जहां ये ठग उनके नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने की फिराक में रहते हैं. कुछ दिन पहले दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर की फोटो लगाकर वियतनाम के मोबाइल नंबर पर वॉट्सएप एकाउंट बनाया गया और इसे लेकर दमोह कलेक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो अब ऐसा ही मामला दमोह से लगे सागर जिले से भी आया है, जहां सागर जिले के कलेक्टर संदीप जीआर के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है.

फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी

दरअसल, बीते कुछ दिनों से सागर और आसपास रहने वाले लोगों को सागर कलेक्टर संदीप जीआर के नाम से बनी फेसबुक आई डी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी, लोग जिले के मुखिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर बेहद खुश हो रहे थे कि कलेक्टर उन्हें अपनी मित्रता सूची में शामिल कर रहे हैं और लोग लपककर रिक्वेस्ट को स्वीकार करने में भी लगे थे. हालांकि कुछ जागरूक लोगों को इस पर शक हुआ तो उन्होंने कलेक्टर संदीप जीआर को तुरंत इस बात की जानकारी दी. जब खुद डीएम संदीप जीआर ने इस आईडी को देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि इसमें न सिर्फ उनका नाम था, बल्कि उन्हीं की फोटो प्रोफाइल पिक्चर में लगाई गई थी.

सागर कलेक्टर ने सायबर सेल को दी जानकारी

सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने मामले को गंभीरता से लिया और सागर सायबर सेल में इसकी सूचना दी है और पता लगाने को कहा है कि आखिर कौन ये सब कुछ कर रहा है, कलेक्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स एकाउंट पर बकायदा ट्वीट कर ये साफ किया है कि जिस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रही है, वो फर्जी आईडी है और इससे उनका कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि इस आईडी या उनके नाम से कोई किसी भी प्रकार की डिमांड करे या मदद या पैसों की मांग करे तो लोग उसे पूरा न करें और सतर्क और सावधान रहें.

वहीं साइबर सेल भी मामले की जांच में जुट गया है, क्योंकि कलेक्टर के नाम से फर्जी आईडी बनाने का यह मामला बड़ा है, वहीं कलेक्टर ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

