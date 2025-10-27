Advertisement
फिर भड़के एमपी के किसान! सागर में मंडी के सामने जमकर प्रदर्शन, जानिए क्यों काटा बवाल?

Sagar Farmers Protest: सागर के बंडा में मक्का खरीदी न होने से नाराज किसानों ने कृषि मंडी के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि व्यापारी समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी फसल मंडी में पड़ी हुई है. कई घंटे चले इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने किसानों को समझाइश दी और 28 अक्टूबर से खरीदी शुरू होने का आश्वासन दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:21 PM IST
MP Farmer News:सागर जिले के बंडा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां किसानों ने मक्का की खरीदी नहीं होने के विरोध में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य घोषित करने और खरीदी शुरू होने के बाद किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे थे, लेकिन व्यापारियों ने खरीदी से हाथ खींच लिए. कुछ किसानों की उपज खरीदी जाने के बाद जब बाकी किसानों की फसल मंडी में रुकी रह गई, तो किसानों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए किसानों ने मंडी के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर सड़क जाम कर दी और सरकार व मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

बंडा मंडी परिसर में सैकड़ों किसान घंटों तक प्रदर्शन करते रहे. उनका कहना था कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का वादा किया था, लेकिन व्यापारी फसल नहीं खरीद रहे हैं. किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव है और प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है. कई किसानों की मक्का की फसल खुले में पड़ी रही, जिससे उनके खराब होने का खतरा बढ़ गया. इस दौरान मंडी के आसपास लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ.

व्यापारियों की मनमानी पर रोक
प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की. अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी और आश्वासन दिया कि अगले दिन से मक्का खरीदी शुरू की जाएगी. अधिकारियों के वादे के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हटाईं. हालांकि किसानों ने चेतावनी दी कि अगर खरीदी जल्द शुरू नहीं हुई, तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे. किसानों की मांग है कि सरकार खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और व्यापारियों की मनमानी पर रोक लगाए. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

