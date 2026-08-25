बकरी चराने को लेकर भिड़े दो पक्ष, लाठी-कुल्हाड़ी से हमला, बाप-बेटे की मौत; मां-बेटी घायल

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कठौंदा गांव में सोमवार देर शाम खेत में बकरी चराने को लेकर हुआ विवाद दो लोगों की हत्या में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच पहले से ही पुराना विवाद चल रहा था, जो सोमवार को बकरी चराने के मुद्दे पर अचानक हिंसक हो गया. मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच लाठियों और कुल्हाड़ियों से जबरदस्त झड़प हुई. इस बेरहम और खूनी टकराव में एक पक्ष के पूरन आदिवासी और उनके बेटे बाबू आदिवासी पर जानलेवा हमला हुआ और उनकी मौत हो गई. वहीं, दूसरे पक्ष की एक मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं हैं, जिन्हें सागर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
बकरी चराने के विवाद में खूनी खेल!
पुलिस ने अभी दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया है और झगड़े में शामिल दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था, जो सोमवार को बकरियों के चरने को लेकर और बढ़ गया. शुरुआत में एक पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिनकी बाद में मौत हो गई. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए सागर रेफर कर दिया गया.
जांच में जुटी पुलिस
रेफर किए जाने के कुछ ही देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि पूरन और बाबूलाल गांव के पास एक खेत में गंभीर हालत में पड़े हैं. SDO योगेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया और स्टेशन इंचार्ज मुकेश सिंह ठाकुर अपनी टीम के साथ शाम के अंधेरे में तुरंत गांव पहुंचे. वहां पहुंचने पर पिता-पुत्र को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. रात होने के कारण शवों को मुर्दाघर में रखवा दिया गया. आज मंगलवार को पोस्टमार्टम होना है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
मंदसौर में बुजुर्ग दंपति पर हमला
उधर, सोमवार रात मंदसौर के गरोठ पुलिस स्टेशन इलाके के चांद बारडा गांव में खेत में बने घर में रह रहे एक बुजुर्ग दंपति पर हमले की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि कुछ चोरों ने चोरी के मकसद से यह हमला किया, जिसमें 74 साल के पति देवा बंजारा की मौत हो गई, जबकि 70 साल की पत्नी भूली बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिला को गरोठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि घर में सोने-चांदी के गहने थे, इसलिए अज्ञात हमलावरों ने लूट के इरादे से उन पर हमला किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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