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सागर में बोरवेल से पानी की जगह निकली गैस! कई फीट ऊंची उठी लपटें, दौड़-दौड़कर देखने पहुंचे लोग

Sagar News: सागर जिले के बंडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पानी के लिए खोदे गए एक बोरवेल से ज्वलनशील गैस निकल रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 15, 2026, 02:15 PM IST
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सागर में बोरवेल से पानी की जगह निकली गैस! कई फीट ऊंची उठी लपटें, दौड़-दौड़कर देखने पहुंचे लोग

Sagar News: जहां पूरा देश इस समय रसोई गैस की कमी से जूझ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के सागर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बोरवेल से पानी के बजाय गैस निकल रही है, और आग की लौ के संपर्क में आते ही यह गैस तुरंत ऊंची-ऊंची लपटों में बदल जाती है. बताया जा रहा है कि इस बोरवेल को एक परिवार ने अपना घर बनाने से पहले खुदवाया था. कुछ समय बाद अचानक बोरवेल से एक ज़ोरदार आवाज़ और बदबू आने लगी, जिससे स्थानीय लोगों को गैस लीक होने का शक हुआ.जिज्ञासावश कुछ लोगों ने बोरवेल के पास गैस की जांच करने के लिए एक माचिस जलाई, जिससे तुरंत आग भड़क उठी. देखते ही देखते, बोरवेल से कई फ़ीट ऊँची लपटें उठने लगीं. इस दृश्य को देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

बोरवेल से पानी की जगह निकली गैस!
यह घटना सागर ज़िले के बंडा शहर की है. वार्ड नंबर 11 में यह देखकर लोग दहशत में हैं और इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है. बता दें कि इस इलाके में एक परिवार के घर बनाने से पहले ही एक बोरवेल खोदा गया था. लेकिन इस बोरवेल से अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और उसमें से बदबू आने लगी. जब लोग बोरवेल के पास गए तो उन्हें बदबू महसूस हुई, जिससे उन्हें शक हुआ कि यह गैस लीक हो सकती है. कुछ लोगों ने गैस की जांच करने की कोशिश की और एक माचिस की तीली बोरवेल के पास ले गए, जिससे आग लग गई.

दौड़-दौड़कर देखने पहुंचे लोग
आग केवल कुछ समय के लिए ही नहीं जली, बल्कि लगातार जलती रही. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, और पानी के बोरवेल के भीतर आग लगने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया. लोग कई घंटों तक उस आग को देखते रहे, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर पहुंचकर और स्थिति का जायज़ा लेने के बाद पुलिस ने दमकल विभाग को बुलाया और उसके बाद बोरवेल में लगी आग को बुझा दिया गया.

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कई फीट ऊंची उठी लपटें
 लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आग की लपटें साधारण नहीं थीं बल्कि वे कई फीट ऊपर तक उठ रही थीं. इस बीच पुलिस ने न केवल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है, बल्कि जनता को भी बोरवेल से दूर रहने का निर्देश दिया है. अब यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि बोरवेल से असल में कौन सी गैस निकल रही है और आग लगने का कारण क्या है.

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