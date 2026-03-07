क्या आप भी आंख बंद कर मंगाते हैं ऑनलाइन खाना? इस बड़ी लापरवाही से बिगड़ सकती है आपकी सेहत

MP Food Department Action: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने वालों के लिए यह खबर चौंका देने वाली है. मिली जानकारी के मुताबिक, सागर शहर में एक ग्राहक को ऑनलाइन मंगाया गया खाना बासी मिलने के बाद खाद्य विभाग ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की. जांच के दौरान रेस्टोरेंट की किचन में बासी पनीर और खराब गुणवत्ता का सूप सहित कई अनियमितताएं सामने आई हैं.

मामले का खुलासा तब हुआ, जब सागर निवासी अभिषेक अग्रवाल ने एक नामी रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर किया था. ऑर्डर में उन्होंने छोले-कुलचे मंगवाए थे. जब खाना घर पहुंचा तो बच्चों ने उसे खा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चों के पेट में दर्द होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ गई. इससे परिवार को संदेह हुआ कि खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है.



खाना बासी होने का शक

परिजनों ने जब खाने की जांच की, तो उन्हें भोजन बासी होने का शक हुआ. इसके बाद अभिषेक अग्रवाल ने मामले की शिकायत खाद्य विभाग से की. शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और सिविल लाइन स्थित 'सागर गैरे' नामक रेस्टोरेंट पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की.

रेस्टोरेंट में की छापेमारी

छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रेस्टोरेंट की किचन और वहां रखी खाद्य सामग्री की जांच की. निरीक्षण के दौरान टीम को बासी पनीर, खराब गुणवत्ता का तथा अन्य खाद्य पदार्थ संदिग्ध स्थिति में मिले. साथ ही किचन में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर भी कई अनियमितताएं पाई गईं.

सैंपलों को जांच के लिए भेजा

खाद्य विभाग की टीम ने मौके से पनीर, सूप और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं. इन सैंपलों को जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप हैं या नहीं.

खाना खाने से बिगड़ी सेहत

इस मामले पर खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो संबंधित रेस्टोरेंट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन छोले-कुलचे ऑर्डर किए थे, लेकिन खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई. इसके बाद उन्होंने तुरंत खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज कराई.

खाद्य विभाग की अपील

खाद्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है, कि यदि कहीं भी बासी, मिलावटी या खराब गुणवत्ता का भोजन परोसे जाने की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर रोक लगाई जा सके.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर

