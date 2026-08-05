स्कूल जाने की मजबूरी, मौत का रास्ता... सागर में टूटी पुलिया पर छात्राओं की जान से खिलवाड़

सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'सड़क-पुलिया निर्माण' के दावों की हकीकत सागर जिले के रहली जनपद में खुलकर सामने आ गई है. यहां विकास के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है और नतीजा यह है कि मासूम छात्राएं हर रोज मौत के मुंह से गुजरकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं. रहली जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेरखेरी कलां में कोपरा नदी पर बनी पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है. मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ते ही यह पुलिया पूरी तरह डूब जाती है. इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला. इन हालातों को बयान करता एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप असलियत का अंदाजा खुद ब खुद कर लेंगे.