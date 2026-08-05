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स्कूल जाने की मजबूरी, मौत का रास्ता... सागर में टूटी पुलिया पर छात्राओं की जान से खिलवाड़

विकास के लंबे-चौड़े दावों और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारों के बीच मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्रशासनिक लापरवाही की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूली पोशाक पहने छात्राएं उफनते पानी और तेज बहाव के बीच बेहद सावधानी से नदी पार कर रही हैं.

Written ByMahendra Dubey
Published: Aug 05, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:07 PM IST
स्कूल जाने की मजबूरी, मौत का रास्ता... सागर में टूटी पुलिया पर छात्राओं की जान से खिलवाड़

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