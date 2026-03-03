Sagar News: बाल सुधार गृह से गेट तोड़कर फरार हुए 4 बच्चे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर हुए रफूचक्कर, मचा हड़कंप

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बाल संप्रेक्षण गृह (चाइल्ड प्रोटेक्शन होम) से सोमवार रात चार नाबालिग बच्चे भाग गए. इन सभी बच्चों को क्रिमिनल मामलों में शामिल होने के आरोप में वहां रखा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चों ने देर रात सुधार गृह के अंदर हंगामा किया. हंगामा करने के बाद उन्होंने मेन गेट खोला और भाग गए, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई.

बाल सुधार गृह से गेट तोड़कर फरार हुए 4 बच्चे

दरअसल, ये पूरी घटना बीती रात (सोमवार) की बताई जा रही है. जहां बच्चों ने सुधार गृह के अंदर हंगामा किया और गेट खोलकर बाहर निकल आए. इस घटना को देखने वाले इस इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक, इन बच्चों ने गेट खोलकर बाहर आने के बाद सड़क पर भी हंगामा किया. उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आने-जाने वालों से भी बदतमीज़ी की. हंगामा करते हुए चार बच्चे भाग निकले. इस सुधार गृह के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और जिले के एडिशनल SP ने खुद मोर्चा संभाला.

बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा के मुताबिक सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब तक चार बच्चों के भागने की खबर सामने आई है. उन्हें वापस बाल सुधार गृह लाने के लिए टीमें भेजी गई हैं, और उम्मीद है कि वे जल्द ही मिल जाएंगे. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस जगह पर क्या और कैसे हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक, चारों नाबालिगों ने संप्रेक्षण गृह के अंदर बवाल मचाया फिर भाग गए. जाते समय, उन्होंने पास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, जिससे आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई.

