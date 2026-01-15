Advertisement
दोस्त की मां से दुष्कर्म के आरोपी ने किया सुसाइड, परिजनों ने शव रखकर काटा बवाल

Sagar Crime News: मध्य प्रदेश सागर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां तीन दिन पहले एक दोस्त ने दोस्त की मां के साथ दुष्कर्म किया था. उसके बाद आरोपी ने आत्महत्या कर ली. वहीं अब आरोपी के परिजनों ने शव लेकर बाहर जमकर बवाल काटा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:54 PM IST
Sagar Rape Case: एमपी के सागर में तीन दिन पहले सामने आए एक सनसनीखेज घटनाक्रम में अपने दोस्त की मां से दुष्कर्म के आरोपी ने सुसाइड कर लिया है और उसके बाद बबाल खड़ा हो गया है. दरअसल, 12 तारीख को थाना मोतीनगर में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, कि उसके बेटे के दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, इस शिकायत के आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी कि आज जानकारी सामने आई कि इस आरोपी ने सागर जिले के बांदरी में सुसाइड कर लिया है. बांदरी में हुए सुसाइड और फिर शव के पोस्टमार्टम के बाद आरोपी के परिजन शव को लेकर मोतीनगर थाना पहुंचे और थाने के बाहर जमकर बबाल काटा. परिजनों का आरोप है कि झूठी रिपोर्ट से आहत होकर उनके लड़के ने ये कदम उठाया है.

मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत राजपूत ने बताया कि 12 जनवरी को एक महिला ने थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह अपने घर पर थी, तो उसके साथ एक आरोपी ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया था. इस मामले में में थाना मोतीनगर में एफआईआर दर्ज की गई थी. बलात्कार मामले में जिसके विरुद्ध एफआईआर लिखाई थी, उस आरोपी के द्वारा थाना बांदरी क्षेत्र में आत्महत्या कर ली गई है. उस बात को लेकर उसके मृतक के परिजनों के द्वारा आज चक्काजाम किया गया था और इस मामले में वो निष्पक्ष जांच चाहते थे.

मामले में झूठा फंसाया
वहीं उन्होंने आगे बताया है कि परिजनों का आरोप हैं, कि हमारे बच्चे को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसमें वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं. वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जो लिखित शिकायत आई है, किसी भी पुलिसकर्मी के का नाम का उल्लेख नहीं है और ना ही बरबली उन्होंने ऐसा कुछ बोला है. जो शिकायत की है, उसमें सात लोग हैं, जो प्राइवेट व्यक्ति हैं और जो महिला जिसने रिपोर्ट लिखाई है, उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं. उनके विरुद्ध उन्होंने कंप्लेंट की है और जिसकी जो है, निष्पक्ष जांच की जाएगी.

पूरा मामला क्या था ?
सागर के मोतीनगर थाना इलाके में 46 वर्षीय विधवा महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी महिला के बेटे का दोस्त है, जो रविवार रात 12 बजे घर का दरवाजा खुलवाकर जबरन अंदर घुस गया. विरोध करने पर उसने महिला का गला भी दबाया. पीड़िता ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह खाना खाकर सो गई थी. रात करीब 12 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई. उसे लगा कि बेटा काम से वापस आ गया है, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया. दरवाजा खोलते ही सामने हीरालाल खड़ा था. उसने तुरंत महिला को धक्का देकर अंदर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर

