Sagar Temple Vandalism: शिवलिंग तोड़ने पर भड़के हिंदू संगठन, इलाके में तनाव, आरोपी गिरफ्तार

Sagar Temple Vandalism: मध्यप्रदेश के सागर जिले में कजलीवन स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने से तनाव बड़ गया है. घटना के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:20 PM IST
शिवलिंग तोड़ने पर भड़के हिंदू संगठन
शिवलिंग तोड़ने पर भड़के हिंदू संगठन

Sagar Hindu Temple Attack: मध्यप्रदेश के सागर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और शिवलिंग क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना सदर बाजार कैंट थाना क्षेत्र के कजलीवन स्थित शिव मंदिर की बताई जा रही है. आरोप है कि वर्ग विशेष के एक युवक ने मंदिर परिसर में रखे शिवलिंग को तोड़ दिया. सुबह जब लोग पूजा के लिए पहुंचे तो शिवलिंग टूटा हुआ देखकर आक्रोश फैल गया. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे.

घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास मीट-मटन की दुकानें संचालित होती हैं और कई बार हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है. उनका आरोप है कि वर्ग विशेष के लोग अक्सर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि इस बार सीधे शिवलिंग तोड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है. इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया.

आरोपी युवक गिरफ्तार
सूचना पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. आसपास के इलाकों से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा और अपर कलेक्टर अविनाश रावत ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

