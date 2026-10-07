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MP वाइल्डलाइफ के लिए ऐतिहासिक दिन: CM मोहन यादव ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में छोड़े 2 चीते, बोले- MP में अनुकूल माहौल

मध्य प्रदेश की वाइल्डलाइफ को लेकर 7 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक रहा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर स्थित नौरादेही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 2 चीते छोड़े. इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीतों की बसाहट के लिए मध्य प्रदेश की धरती अनुकूल है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 07, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 06:25 PM IST
MP वाइल्डलाइफ के लिए ऐतिहासिक दिन: CM मोहन यादव ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में छोड़े 2 चीते, बोले- MP में अनुकूल माहौल

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