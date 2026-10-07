/MP वाइल्डलाइफ के लिए ऐतिहासिक दिन: CM मोहन यादव ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में छोड़े 2 चीते, बोले- MP में अनुकूल माहौल

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पता नहीं उस वक्त की सरकारों के क्या हाल थे, वे लोग क्या काम करते थे. उन सरकारों ने जंगल के जंगल खराब कर दिए. लेकिन, आज का समय जीयो और जीने दो की संस्कृति पर चल रहा है. जंगल भी आबाद हों और मनुष्य भी अपने तरीके से जीवन जीये. उन्होंने कहा कि आज हम अपना तीसरा अभ्यारण्य चालू कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में साल 2022 में प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी. आज हमारे यहां चीतों की संख्या 60 हो गई है. मध्य प्रदेश की धरती हमारे लिए तो सौभाग्यशाली है ही, साथ ही वह वन्यप्राणियों के लिए भी अनुकूल है. उन्होंने कहा कि यहां से गिद्ध गायब हो रहे थे. लेकिन, आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध हैं. पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर भी हमारे राज्य में हैं. यहां नदी में विलक्षण प्रजाति के कछुए भी छोड़े गए हैं. चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े गए, मां नर्मदा में मगरमच्छ छोड़े गए. मगर मां नर्मदा का वाहन है. उन्होंने कहा कि हम आज दो चीते छोड़ रहे हैं, अगले महीने फिर दो लेकर आएंगे. ये चार चीते अपना परिवार बढ़ाएंगे. चीतों के बारे में बताया गया है कि चीतों का मनुष्यों से कभी संघर्ष नहीं होता. चीता बहुत प्रेम से रहता है. अब आप उनके साथ रहने वाले हो, आपको आनंद आएगा.