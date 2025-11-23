सागर में भीषण हादसा, बस ने बाइक को मारी टक्कर; एक ही परिवार के चार युवकों की मौत

Horrific Accident In Sagar: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने चार युवकों की जान ले ली है. यह दर्दनाक घटना रहली थाना क्षेत्र में हुई. जानकारी के अनुसार चार युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रहली से अनंतपुरा सिमरिया की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक यात्री बस ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

रहली में सड़क हादसे में चार युवकों की मौत

दरअसल, रहली थाना इलाके में एक यात्री बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई. चार युवक रहली से अनंतपुरा सिमरिया जा रहे थे. हादसे से आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर रहली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस घटना से इलाके में मातम का माहौल है.

एक ही परिवार के रहने वाले चारों मृतक

रहली में हुए भयानक सड़क हादसे में मरने वाले चारों युवकों की पहचान हो गई है. वे सभी एक ही परिवार के रहने वाले थे, इनमें दो सगे भाई और दो चचेरे भाई है. इन युवकों की पहचान देवरी तहसील के अनंतपुरा के सत्यम पिता रामचरण पाल 17 वर्ष, शिवम पिता रामचरण, 18 वर्ष, प्राशू पिता खुमान पाल, 14 वर्ष और उमेश पिता चेतू पाल, उम्र 16 वर्ष के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी है और परिजन घटना स्थल पर पहुंचने वाले है.

