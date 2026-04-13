सागर में खौफनाक घटना...पलंग के अंदर मिली महिला डांसर की सड़ी-गली लाश, बदबू से घबराए बच्चे

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के खुरई इलाके में एक सनसनीखेज़ हत्याकांड सामने आया है, जहां 45 वर्षीय डांसर ममता अहिरवार का शव उसके अपने ही घर में एक डबल बेड के अंदर मिला. इस घटना से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया है. परिजनों के अनुसार ममता से उनकी अंतिम बातचीत 5 अप्रैल की शाम को हुई थी. उस समय ममता ने बताया था कि वह बीना रिफाइनरी के पास किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं. उसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया था.

पलंग के अंदर मिली महिला डांसर की सड़ी-गली लाश

दरअसल खुरई देहात थाना क्षेत्र के सहोदरा राय वार्ड की रहने वाली महिला डांसर ममता अहिरवाल एक डांसर थीं. वो अपने पति की मृत्यु के बाद शादियों और अन्य उत्सवों में डांस करके अपना गुजारा करती थीं. डांसर दो बच्चों की मां भी थीं. जब ममता के दोनों बच्चे कई दिनों बाद खुरई स्थित अपने घर लौटे तो उन्हें घर के अंदर अपनी मां कहीं नहीं मिलीं. हालांकि उनके कमरे से आ रही एक अजीब सी बदबू महसूस होने पर वे घबरा गए. पड़ोसियों की मदद से ममता की तलाश करने पर, उसका सड़ता हुआ शव कमरे में रखे डबल बेड के अंदर छिपा हुआ मिला.

5 अप्रैल से बंद था मोबाइल

सूचना मिलते ही खुरई देहात पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपनी हिरासत में लिया और कमरे को सील कर दिया. पहली नजर में यह घटना हत्या का मामला प्रतीत होता है. ऐसी आशंका है कि हत्या करने के बाद ममता के शव को बिस्तर के अंदर छिपा दिया गया था. ममता के बच्चों के अनुसार उस समय वे दोनों गंजबासौदा में थे. उन्होंने आखिरी बार 5 अप्रैल की शाम को अपनी मां से बात की थी, जब उन्होंने बताया था कि वे बीना रिफाइनरी के पास एक कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं. इसके बाद उनका फोन बंद हो गया. जब वे आज घर लौटे, तो उन्हें पलंग के अंदर उनका शव मिला. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

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