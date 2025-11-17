Advertisement
एक ही चिता पर हुआ पति-पत्नी का अंतिम संस्कार, दोनों की यही थी आखिरी इच्छा

MP News: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आत्महत्या करने वाले सागर जिले के दंपत्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:36 AM IST
एक ही चिता पर हुआ पति पत्नी का अंतिम संस्कार
Sagar News: सागर जिले के दंपत्ति जिन्होंने हरियाणा जिले के रेवाड़ी में एक साथ आत्महत्या कर ली थी, दोनों सागर जिले के बरपानी गांव के रहने वाले थे, हालांकि दोनों का अंतिम संस्कार रेवाड़ी में ही किया गया है. दोनों को एक ही चिता पर मुखानि दी गई, क्योंकि दोनों की आखिरी इच्छा भी यही थी. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी बच्चा नहीं होने से परेशान थे और इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया था, इस बात का खुलासा उनके सुसाइड नोट से हुआ है, पति-पत्नी ने शनिवार को अचानक से अपने कमरे में सुसाइड कर लिया था. 

सागर जिले के रहने वाले थे

मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरपानी गांव के राजकुमार और उसकी पत्नी हाली के रूप में हुई है, राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि राजकुमार और हाली ने साल 2020 में लव मैरिज की थी, शादी के बाद ही वे रोजगार की तलाश में रेवाड़ी के धारूहेड़ा आए थे, राजकुमार गुरुग्राम के बिनौला में एक कंपनी में काम करता था. 11 बजे दोनों किसी की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में गए थे और 1 बजे लौटे थे. शनिवार सुबह करीब 8 बजे राजकुमार ने उसके साथ नाश्ता किया था, इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया. महेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब उसके बड़े भाई राजकुमार को बुलाने गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला. 

ये भी पढे़ंः राजगढ़ से पकड़ा गया यासीन मछली का गुर्गा, 85 हजार की MD ड्रग मिली, भोपाल से था फरार

इंस्टाग्राम पर लगाई थी स्टोरी 

शक होने पर उन्होंने खिड़की से झांका तो राजकुमार और हाली एक ही फंदे पर लटके हुए थे, राजकुमार के भाई महेंद्र ने यह भी बताया कि जब उन्होंने राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी चेक की तो पता चला कि उसने पार्टी से आने के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने लिखा था कि भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट. धारूहेड़ा थाने के एसएचओ कश्मीर ने बताया कि मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, इसमें लिखा है वे मर्जी से यह कदम उठा रहे हैं, साथ ही यह भी लिखा कि हम दोनों को एक ही कफन में साथ लिटा देना और एक चिता पर अंतिम संस्कार करना, हालांकि वह बच्चा न होने से परेशान थे या सुसाइड की किसी और वजह के बारे में दंपती ने कुछ नहीं लिखा था. हालांकि परिवार के सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ.

ये भी पढ़ेंः झोलाछाप डॉक्टर, तंत्र-मंत्र या कुछ और? इस गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत

