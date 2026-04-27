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दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने की सारी हदें पार, पत्नी के साथ निजी पलों के फोटो-वीडियो किए वायरल

Sagar Crime News: सागर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी ही पत्नी के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:09 PM IST
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MP Crime News: एमपी के सागर जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक पति पर आरोप है कि उसने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी ही पत्नी के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि पीड़िता की शादी 30 अप्रैल 2025 को बीना की गल्ला मंडी में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही पति और उसके परिवार द्वारा दहेज में 50 हजार रुपए और मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी. पीड़िता का आरोप है कि जब उसकी ओर से यह मांग पूरी नहीं की गई, तो उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

आपत्तिजनक वीडियो वायरल
पीड़िता ने सागर जिले के भानगढ़ थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उसका पति उसके निजी पलों के फोटो लिया करता था और बाद में उन्हें डिलीट करने की बात कहता था. उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके वीडियो भी बनाए जा रहे हैं. पीड़िता के अनुसार, कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिससे वह गहरे सदमे में आ गई.

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पुलिस में दर्ज की शिकायत
घटना का खुलासा उस समय हुआ जब 21 अप्रैल को उसके देवर ने उसे बताया कि उसके अश्लील वीडियो उसके पास आए हैं. इसके बाद पीड़िता ने वीडियो देखे और तुरंत अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी. परिजन उसे अपने साथ घर ले गए और फिर पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई.

मोटरसाइकिल की मांग करता था
पीड़िता के परिजनों के मुताबिक, शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था. दामाद लगातार 50 हजार रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करता था. परिवार ने कुछ पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा. बेटी को कई बार मारपीट का भी सामना करना पड़ा और उस पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा.

पीड़िता के मां ने किया खुलासा
मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी की नजर उनकी 16 वर्षीय छोटी बेटी पर भी थी. उन्होंने बताया कि एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी ने नाबालिग से अपने साथ भागने के लिए कहा था. इस घटना के बाद परिवार को आरोपी के व्यवहार की गंभीरता का अहसास हुआ.

शादी के बाद रिश्तों में खटास
पीड़िता ने यह भी बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर विवाद बढ़ने लगे थे. जब भी वह विरोध करती, तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी. उसका आरोप है कि इस प्रताड़ना में ससुराल के अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो पति का साथ देते थे. पीड़िता ने आगे बताया कि  आरोपी पहले उसके परिवार में ही किसी दूसरी लड़की को देखने आया था, लेकिन उसे देखकर उसी से शादी करने की जिद पर अड़ गया. बाद में दोनों परिवारों की सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ. हालांकि, शादी के बाद से ही रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और धीरे-धीरे मामला गंभीर रूप लेता गया.

पुलिस ने मामला किया दर्ज
वहीं सागर के एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना न केवल दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि महिलाओं की निजता और सम्मान के साथ खिलवाड़ का भी गंभीर उदाहरण है. प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग भी उठ रही है.

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