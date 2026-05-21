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सागर में ड्रामा: बेटी-पत्नी संग 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, NDRF को बुलाना पड़ा

Sagar News: सागर जिले में गुरुवार के दिन कलेक्टर ऑफिस के सामने जमकर ड्रामा देखने को मिला. यहां एक पति पत्नी अपनी मासूम बेटी को लेकर 100 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 21, 2026, 06:34 PM IST
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100 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ा परिवार
100 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ा परिवार

Sagar District News: सागर में गुरुवार के दिन एक बड़ी घटना सामने आई है. जहां कलेक्टर ऑफिस के सामने बने 100 फीट ऊंचे टॉवर पर एक पति-पत्नी अपनी मासूम बेटी को लेकर चढ़ गए. तेज गर्मी और दोपहर की तपती धूप के बीच परिवार करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर बैठा रहा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं मामला कलेक्टर ऑफिस के सामने का होने की वजह से और ज्यादा चर्चा में आ गया. वहीं जिसने भी नजारा देखा तो सब हैरान रह गए. क्योंकि तेज धूप होने के बाद भी दंपत्ति टॉवर पर चढ़ा रहा. 

सागर में हैरान रह गए लोग

गुरुवार के दिन दोपहर करीब 3 बजे लोगों की नजर इस मोबाइल टावर पर पड़ी तो ऊपर देखकर लोगों के होश उड़ गए और लोगों ने देखा कि एक पूरा परिवार टावर पर चढ़ा है. पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और इस परिवार को टॉवर से नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है. परिवार और मासूम को इस चिलचिलाती धूप में लेकर चढ़े युवक की पहचान मोतीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बलराम अहिरवार के रूप में हुई है. ये युवक पुलिस पर मारपीट और झूठा मुकदमा दायर करने के आरोप चिल्ला कर लगा रहा है.

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एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा

पुलिस अधिकारियों ने पहले युवक से मोबाइल फोन पर संपर्क कर उसे सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश की. लेकिन उसने नीचे आने से इनकार कर दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एनडीआरएफ टीम को बुलाया. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार परिवार पुलिस कार्रवाई से नाराज बताया जा रहा है. आरोप है कि मोतीनगर थाना पुलिस ने उन पर झूठा मामला दर्ज किया था, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थे. 

परिवार के एक सदस्य ने बताया कि टावर पर चढ़ने से पहले बलराम ने उनसे मुलाकात की थी. उसने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और बाद में जेल भेज दिया. इसी कथित कार्रवाई से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया. 

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

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